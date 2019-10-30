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    Конте: «Интер» проведет семь матчей за 20 дней. Это аномалия»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Брешией» (2:1, 10-й тур Серии А) раскритиковал календарь команды.

    «Мы на вершине таблице, но рад этого нам пришлось запустить двигатель на полную мощность. Это не сможет продолжаться очень долго.

    Становится трудно говорить об игре, потому что мы постоянно используем одних и тех же игроков. Им очень трудно. Мы провели четвертый матч за девять дней, на поле выходят одни и те же футболисты. В такой ситуации приемлем любой результат. Все, что мы можем сделать – поблагодарить игроков за показанный ими дух.

    Впереди у нас матчи с «Болоньей» и «Боруссией». Мы проведем еще семь матчей за 20 дней, прежде чем наступит перерыв. Это аномалия. Ни у одной команды нет такого календаря. Для меня это очень странно», – сказал Конте.

    • Команда Конте примет «Болонью» 2-го ноября в рамах 11-го тура чемпионата, а с «Боруссией» сыграет на выезде 5-го ноября в Лиге чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    30.10.2019 11:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      MURODJON 9 часов назад

      забили от тебя спросит

      0
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      Рейтинг: +826

      acor94 13 часов назад

      Нечего было в лч тогда суваться. Если игроки не могут, пусть и играют в Серии Б.

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