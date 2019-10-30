Игнатьев: «Удивило, что «Спартак» забил и начал валяться по несколько минут»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью после поражения от «Спартака» (0:3) в 14-м туре чемпионата России.

– Было что-то в игре соперника, что вас удивило?

– «Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала, и они хотели во что бы то ни стало победить. Но лично мне это не понравилось.

– Готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника?

– Нет. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных и на своей позиции ты всегда понимаешь за какого игрока отвечаешь.

– Зелимхан Бакаев вeл игру «Спартака», отдал три голевые передачи, действуя на непривычной для себя позиции в центре. Вы были готовы к его новой роли?

– Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожестче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.

– Если сравнивать два конкретных матча с «Ювентусом» и «Спартаком» – кто был сильнее: Роналду или Бакаев?

– Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи.