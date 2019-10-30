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    Игнатьев: «Удивило, что «Спартак» забил и начал валяться по несколько минут»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью после поражения от «Спартака» (0:3) в 14-м туре чемпионата России.

    – Было что-то в игре соперника, что вас удивило?

    «Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала, и они хотели во что бы то ни стало победить. Но лично мне это не понравилось.

    – Готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника?

    – Нет. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных и на своей позиции ты всегда понимаешь за какого игрока отвечаешь.

    – Зелимхан Бакаев вeл игру «Спартака», отдал три голевые передачи, действуя на непривычной для себя позиции в центре. Вы были готовы к его новой роли?

    – Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожестче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.

    – Если сравнивать два конкретных матча с «Ювентусом» и «Спартаком» кто был сильнее: Роналду или Бакаев?

    Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи.

    • Команда Юрия Семина занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея равное количество очков с «Ростовом» (по 29).
    • 6-го ноября «Локомотив» примет «Ювентус» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч в Турине выиграли чемпионы Италии со счетом 2:1.

    Источник: «Бизнес Online»

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    30.10.2019 10:47
    Комментарии52
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      Рейтинг: +3898

      Владислав Vlad 59 минут назад

      Тянуть время и сбивать темп - разные вещи.
      Валяются обычно с 80 минуты, затягивая время. А здесь факт сбивания темпа. Сбили темп у соперника и отгрузили ещё парочку.
      Темп можно сбивать и другим способом. Например Гиля сбивал темп Юве, медленно вводя мяч в игру. А вот если бы Локо вёл в счёте с Юве к 80-ой минуте, то никто бы и не стал их винить если бы они стали откровенно тянуть время.

      0
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      Рейтинг: +501

      playsh 3 часа назад

      Это же надо до чего договорились.Бакаев выглядел лучше Рона,хоть и локально в одной игре.Такие сравнения совершенно неуместны хотя бы по разнице уровней турниров,в рамках которых проводились игры.

      0
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      Рейтинг: +440

      frizom 8 часов назад

      Да Спартак вас по делу разнес вот и всего делов

      2
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      Рейтинг: +29

      Волька 9 часов назад

      Один лохомот проснулся.Отодрали прими достойно

      1
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      Рейтинг: +16

      Kruglov2412 > Волька 9 часов назад

      Так ваш Спартак весь чемпионат дерут все подряд кому не лень с Оренбургом когда тянули время так вы пищали а тут захрюкали

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      Рейтинг: +3898

      Владислав Vlad > Kruglov2412 1 час назад

      А Оренбург, после валяний, ещё два отгрузил?
      Если бы Спартак "валяниями" дотянул до конца матча, удерживая счёт - это одно. А здесь факт того, что время не тянули, а сбивали темп. Это разные вещи. Сбивать темп можно и медленным вводом мяча и розыгрышем стандартов. А когда темп был сбит Спартак включил второе дыхание и забил ещё два (хотя мог бы и больше))))

      0
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      Рейтинг: +994

      Красный май 10 часов назад

      А чего ж не рассказал, что на 17-й минуте подыграл себе рукой в атаке, после чего нырнул в штрафной. И то же, наверное, был удивлен, что не получил ЖК за явную симуляцию. Но промолчал.

      2
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      Рейтинг: +1138

      mahan 10 часов назад

      Игнатьеву хайпа захотелось, Спартак забил и начали валяться, и видимо лежа забили еще 2 мяча. Так скажи спасибо, что валялись, если бы бегали еще бы больше отгрузили) А по факту, любая команда в подобной ситуации тянет время, так что не гони, Локомотив и сам так часто делает.

      2
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      Рейтинг: +243

      АКМ-74У > mahan 10 часов назад

      Однако вспоминается, как вы все возмущались игроками Оренбурга, которые валялись в матче с вами.

      3
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      Рейтинг: +935

      Retiremen_VMF 10 часов назад

      Я так понимаю с Юве этого бесчестия не было?

      1
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      Рейтинг: +550

      moskowcity-petrv 11 часов назад

      Когда, Джикия,даже не задел вашего игрока и получил жёлтую,это норм было)?а тот,бедолага валялся несколько минут и мнимо страдал)!

      10
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      Рейтинг: +2062

      Павелий 11 часов назад

      Игнатьев, зря ты ерунду мелешь. История потом долго и больно наказывает тех, кто необоснованно хает Спартак. Заболотный, Баринов, Бикфалви уже давно поплатились за свой длинный язык.

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      Рейтинг: +2867

      mdu86 > Павелий 11 часов назад

      ))) Очень смешно. Особенно вот это "...История потом долго и больно наказывает тех, кто необоснованно хает Спартак..."
      Напомни, чем поплатились выше перечисленные футболисты?

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      Рейтинг: +21

      Граф2019 12 часов назад

      ну устали... чего б не отдохнуть! впереди встреча с Карпушечкой. вот веселуха будет...

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