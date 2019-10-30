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  • Игнатьев: «Удивило, что «Спартак» забил и начал валяться по несколько минут»

Игнатьев: «Удивило, что «Спартак» забил и начал валяться по несколько минут»

30 октября 2019, 10:47
53

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью после поражения от «Спартака» (0:3) в 14-м туре чемпионата России.

– Было что-то в игре соперника, что вас удивило?

«Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала, и они хотели во что бы то ни стало победить. Но лично мне это не понравилось.

– Готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника?

– Нет. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных и на своей позиции ты всегда понимаешь за какого игрока отвечаешь.

– Зелимхан Бакаев вeл игру «Спартака», отдал три голевые передачи, действуя на непривычной для себя позиции в центре. Вы были готовы к его новой роли?

– Бакаев неплохо начал игру, финтил, обыгрывал на скорости. Резкий, техничный парень, не боится лезть в обводку. Думаю, он заслуженно стал лучшим игроком матча. Надо было пожестче и поближе с ним играть, возможно даже не одному игроку, а нескольким. Нельзя было его оставлять один в один.

– Если сравнивать два конкретных матча с «Ювентусом» и «Спартаком» кто был сильнее: Роналду или Бакаев?

Роналду – легенда. Из ста матчей у него три могут быть не очень удачными, как с нами. А у Бакаева из ста таких будет половина, поэтому это ничего не значит. Но если сравнивать именно эти два матча, то да – Бакаев выглядел лучше Роналду, он отдал три результативные передачи.

  • Команда Юрия Семина занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея равное количество очков с «Ростовом» (по 29).
  • 6-го ноября «Локомотив» примет «Ювентус» в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч в Турине выиграли чемпионы Италии со счетом 2:1.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Владислав
Комментарии (53)
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yurdin
1572422388
Блин. Только заметил?))) Нынечний Спартак этим не брезгует уже много лет.
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VVM1964
1572422556
Про Крыховика ничего не скажешь - сначала яркой актерской игрой и катанием по полю заработал липовую желтую для Джикии , ну просто " умирал " от боли , а Джикия его даже не коснулся , а в концовке матча просто в не игровом моменте исподтишка ударил того же Джикию , видимо зная горячность последнего , хотел спровоцировать , за что не только не был удален , но желтую не получил ((( . Этому не удивлен ??? (((
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Владислав Vlad
1572426168
А. Так вы ещё две банки пропустили потому, что Спартак валялся? Лежачий Спартак отгрузил стоячему Локо?
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Из Твери Леха
1572426782
Спартак благодаря таким валяниям по 10 минут и стал чемпионом. Фирменный стиль так сказать.
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Старикан
1572427278
Если переформулировать сказанное, то игроки Спартака 3 минуты забивали голы, а 87 минут валялись на газоне...
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мы_не_рабы
1572428861
После игры с Юве не Баринову рассуждать об игре Спартака. Даже Кристина отметила, что Локо не играл в футбол сам и другим не давал. Хотя и правильно делал, играть с Юве в открытый футбол мало кому под силу. А по поводу Джикии, то лучше осуди Крыховяка. За такие "подлянки" в ЛЧ и ЛЕ просто удаляют с поля (пример - Луис Адриано).
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САДЫЧОК
1572428982
...А , меня не удивляет , что Игнатьев чушь несёт !!!
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Rus9I
1572429444
Его не удивила бездарная игра своей команды. Спартак мог во втором тайме, еще 2 забить. И это команда с худшими показателями, без реально сбалансированной основой! Им мертвый Ларсен, двушку отгрузил)))
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moskowcity-petrv
1572435802
Когда, Джикия,даже не задел вашего игрока и получил жёлтую,это норм было)?а тот,бедолага валялся несколько минут и мнимо страдал)!
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frizom
1572446778
Да Спартак вас по делу разнес вот и всего делов
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