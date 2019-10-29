«Деньги за ту игру мне не дали». Тарасов рассказал об участии в договорном матче

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что в молодости участвовал в договорном матче.

«В жизни была одна ситуация, но не буду говорить, где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, тут такая ситуация». Я сказал «окей». Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит и заменяюсь.

Реально, это первый и единственный раз. Может, было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико», – сказал Тарасов.

В возрасте 18 лет Тарасов играл за молодежную команду «Спартака».

32-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.

1 июля истек срок его контракта с «Локо».

До «Локомотива» Тарасов выступал за «Томь» и ФК «Москва».

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