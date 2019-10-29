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  • «Деньги за ту игру мне не дали». Тарасов рассказал об участии в договорном матче

«Деньги за ту игру мне не дали». Тарасов рассказал об участии в договорном матче

29 октября 2019, 15:47
26

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что в молодости участвовал в договорном матче.

«В жизни была одна ситуация, но не буду говорить, где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, тут такая ситуация». Я сказал «окей». Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит и заменяюсь.

Реально, это первый и единственный раз. Может, было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико», – сказал Тарасов.

В возрасте 18 лет Тарасов играл за молодежную команду «Спартака».

  • 32-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».
  • До «Локомотива» Тарасов выступал за «Томь» и ФК «Москва».

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Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак М (мол) Тарасов Дмитрий
Комментарии (26)
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mdu86
1572354224
Где играл не скажу, но было 18 лет))) В этом возрасте Тарасов выступал за молодёжный Спартак
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evgevg13
1572354356
Во Тарасова попёрло. Сто процентов в думу хочется, к таким же "честным"
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Ruryu
1572354598
Ума нет,считай калека...
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Plyash
1572356631
Задним числом можно врать,что хочешь. Ты лучше про диву-чучело Бузову расскажи?
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mp7700
1572357612
Эх, взял сдал Томь))
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АртурZaСМ
1572358627
Да у Бузова с мозгами вообще не ахти))) сказав, что ему было 18 он сузил круг поиска. Я посмотрел в википедии если учесть + - год , то это либо Спартак , либо Томь))))
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NEONFOL
1572359112
в 25 тоже молодость, с каких это пор молодёжка сливала матчи, договорняки в профессиональных клубах, там бабки делаются, локо или томь, москва, спартачей приписал между делом, говно полезло
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ufos73
1572359190
"Я не знал". "Если бы предложили, я бы не взял" но самое главное «Деньги за ту игру мне не дали».!!! Во как... ))))))))
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paracetamol
1572363738
Признайся, Дима, что система. И сейчас, смотришь, нормальная команда и проигрывает г-ну. Вот Локо, например, слил спаму. Не поэтому-ли? Федуну нужна была победе, кровь из носу, иначе бы фаны офис спалили. Не поскупился держиморда. Уфа тоже странно влетела, а на Урал уже клеймо ставить некуда.
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portero
1572378240
Тоска напала на него, никому не нужен везде себя рекламирует, только от этого еще больше никому не нужен.... ибо "простота" хуже воровства...
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