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    «Деньги за ту игру мне не дали». Тарасов рассказал об участии в договорном матче

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что в молодости участвовал в договорном матче.

    «В жизни была одна ситуация, но не буду говорить, где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята постарше говорят: «Ты не пыхти особо, тут такая ситуация». Я сказал «окей». Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит и заменяюсь.

    Реально, это первый и единственный раз. Может, было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико», – сказал Тарасов.

    В возрасте 18 лет Тарасов играл за молодежную команду «Спартака».

    • 32-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».
    • До «Локомотива» Тарасов выступал за «Томь» и ФК «Москва».

    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    29.10.2019 15:47
    Комментарии34
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      Рейтинг: +34575

      portero 11 часов назад

      Тоска напала на него, никому не нужен везде себя рекламирует, только от этого еще больше никому не нужен.... ибо "простота" хуже воровства...

      0
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      Рейтинг: +56

      Karel1977 11 часов назад

      Фу ШЛЮХА! Ты **** сразу это в прокуратуре должен был рассказать.А сейчас ты ШЛЮХА!

      0
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      Рейтинг: +665

      тётя ASYA 12 часов назад

      А может признаться что не по молодости это было...скинули с паровоза, вот и поперло

      0
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      Рейтинг: +76

      nikurit 12 часов назад

      участвовать в договорняке это все равно, что сказать: "Ну и ладно, отсосу, зато наушники новые"

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      Рейтинг: +6326

      FanatSerj 13 часов назад

      "Я не боюсь" ..... "была одна ситуация, но не буду говорить, где." ))

      1
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 > FanatSerj 12 часов назад

      Ты прав! где, с кем и когда не скажу! Так прыщавые пацанчики хвастались первой ухваченной сиськой, лишь бы на них внимание обратили! Только то пацанчики, а это то вроде как уже мужик! или вроде?

      1
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      Рейтинг: +3792

      vladik12 13 часов назад

      Сокрушаться не по факту договорняка, а по тому, что не дали деньги. Типичная Россия.

      1
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 15 часов назад

      Признайся, Дима, что система. И сейчас, смотришь, нормальная команда и проигрывает г-ну. Вот Локо, например, слил спаму. Не поэтому-ли? Федуну нужна была победе, кровь из носу, иначе бы фаны офис спалили. Не поскупился держиморда. Уфа тоже странно влетела, а на Урал уже клеймо ставить некуда.

      2
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      Рейтинг: +2684

      mopecekca > paracetamol 14 часов назад

      да я тоже так думаю....вот вроде крылья норм команда, а в последнем матче гавну проиграли...хотя наверно гавно их купило..как думаешь?

      4
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      Рейтинг: +1482

      С-Пб on-line > mopecekca 9 часов назад

      Аха,держи лайк,говноромб

      0
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      Рейтинг: +7276

      ufos73 16 часов назад

      "Я не знал". "Если бы предложили, я бы не взял" но самое главное «Деньги за ту игру мне не дали».!!! Во как... ))))))))

      4
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      Рейтинг: +161

      NEONFOL 16 часов назад

      в 25 тоже молодость, с каких это пор молодёжка сливала матчи, договорняки в профессиональных клубах, там бабки делаются, локо или томь, москва, спартачей приписал между делом, говно полезло

      2
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      Рейтинг: +361

      alarm 17 часов назад

      позор хрякам! сразу чувствуется их причастность!

      2
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