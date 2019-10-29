Быстров: «Я оскорбил Берга? Чем? Я и сам был деревом»

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров рассказал, почему сравнил форварда «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.
«Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода – великолепная, сосна – красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать «Берг». Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть.
Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем – все. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку», – сказал Быстров.
- В августе на своей странице в инстаграме Быстров сравнил Берга с деревом, подписав его фамилию к фото сосны.
- После этого Берг заявил, что «неплохо для дерева – забивать в чемпионате России».
- В РПЛ швед провел девять матчей, забил три гола.
Источник: «Матч ТВ»