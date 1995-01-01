Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Быстров: «Я оскорбил Берга? Чем? Я и сам был деревом»

    Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров рассказал, почему сравнил форварда «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.

    «Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода – великолепная, сосна – красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать «Берг». Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть.

    Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем – все. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку», – сказал Быстров.

    • В августе на своей странице в инстаграме Быстров сравнил Берга с деревом, подписав его фамилию к фото сосны.
    • После этого Берг заявил, что «неплохо для дерева – забивать в чемпионате России».
    • В РПЛ швед провел девять матчей, забил три гола.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2601

      m40 1 минуту назад

      Как игрок он мне был симпатичен. Но эксперт из него херовый, много негатива, а ораторских способностей нет... Вот Кержаков, Сенников этих хотя бы приятно слушать, в смысле подачи и манеры ведкния разговора. А Вовчик только раздражает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      Иван Петров 1986 43 минуты назад

      Ты и сейчас дерево и довольно корявое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Докторо123 57 минут назад

      Да гнать его надо с МАТЧ ТВ . Дерево оно в МАТЧ ТВ - дерево ! И вообще, кто его ( Быстрова) туда взял и за какие заслуги ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      evgevg13 1 час назад

      сдается мне, что у Быстрова родословная от Изи идёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2465

      Nesterenko 2 часа назад

      Красно-белый зенитовец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1399

      VGreen > Nesterenko 1 час назад

      и этим всё сказано!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74290
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru