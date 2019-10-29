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Быстров: «Я оскорбил Берга? Чем? Я и сам был деревом»

29 октября 2019, 12:48
5

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров рассказал, почему сравнил форварда «Краснодара» Маркуса Берга с деревом.

«Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода – великолепная, сосна – красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать «Берг». Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть.

Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем – все. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку», – сказал Быстров.

  • В августе на своей странице в инстаграме Быстров сравнил Берга с деревом, подписав его фамилию к фото сосны.
  • После этого Берг заявил, что «неплохо для дерева – забивать в чемпионате России».
  • В РПЛ швед провел девять матчей, забил три гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир Берг Маркус
Комментарии (5)
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Nesterenko
1572342731
Красно-белый зенитовец.
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evgevg13
1572344415
сдается мне, что у Быстрова родословная от Изи идёт...
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Иван Петров 1986
1572347865
Ты и сейчас дерево и довольно корявое.
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m40
1572350407
Как игрок он мне был симпатичен. Но эксперт из него херовый, много негатива, а ораторских способностей нет... Вот Кержаков, Сенников этих хотя бы приятно слушать, в смысле подачи и манеры ведкния разговора. А Вовчик только раздражает
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