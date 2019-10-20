Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Берг – о критике: «Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России»

Берг – о критике: «Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России»

20 октября 2019, 10:55
10

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Как вы реагируете на критику?

– Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально.

– Я спрашиваю это, потому что пару месяцев назад бывший игрок сборной России Владимир Быстров опубликовал в Instagram фотографию сосны и подписал ее вашим именем. Что вы ему ответите?

– Вы говорите, что он – бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно.

Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России.

  • «Краснодар» подписал Берга в июле на правах свободного агента.
  • В составе южан шведский нападающий забил три гола в 14 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Берг Маркус
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Brabus71
1571559772
Быстро как был крысой, так и остался, что в жизни, что в футболе, что на лицо.
Ответить
Nerlinger
1571562751
Сщас только деревья и забивают!!! Дзюбинья вон как разошёлся ...
Ответить
Lester84
1571566034
Раз в год и палка стреляет!)) А если серьезно - Краснодар по стилю игры не подходит Бергу. Ему нужна команда с силовым футболом и таранным форвардом, а не скоростная атакующая команда
Ответить
Волька
1571568602
Еще одно дерево заговорило
Ответить
Garrincha58
1571569405
что же ты пришёл в такой чемпионат где только такие и забивают, а потому что нигде ты уже не котируешься даже в таком чемпионате как наш
Ответить
Серёга Краснодарский
1571572265
быстров сам деревом был и остался. а тебе до главного дерева чемпа далеко. и по тренируйся с жестом на коленях после гола.
Ответить
portero
1571575321
Быстров сам только бегал быстро, а мозгом и техникой неотличался,мозга уже не добавит и с футболом завязал
Ответить
Ловкий Бубен
1571595775
Вспомнил бы как сам играл, не суди да несудим будешь
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+