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    Берг – о критике: «Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России»

    Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.

    – Как вы реагируете на критику?

    – Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально.

    – Я спрашиваю это, потому что пару месяцев назад бывший игрок сборной России Владимир Быстров опубликовал в Instagram фотографию сосны и подписал ее вашим именем. Что вы ему ответите?

    – Вы говорите, что он – бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно.

    Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России.

    • «Краснодар» подписал Берга в июле на правах свободного агента.
    • В составе южан шведский нападающий забил три гола в 14 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1875

      Nerlinger 17 минут назад

      Сщас только деревья и забивают!!! Дзюбинья вон как разошёлся ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Brabus71 1 час назад

      Быстро как был крысой, так и остался, что в жизни, что в футболе, что на лицо.

      4
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      Рейтинг: +708

      spam2009 > Brabus71 23 минуты назад

      не на лицо он как гопник, семок только не хватает и абибасовских треников))

      0
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