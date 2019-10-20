Берг – о критике: «Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Как вы реагируете на критику?

– Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально.

– Я спрашиваю это, потому что пару месяцев назад бывший игрок сборной России Владимир Быстров опубликовал в Instagram фотографию сосны и подписал ее вашим именем. Что вы ему ответите?

– Вы говорите, что он – бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно.

Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России.