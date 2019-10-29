Миятович: «Бэйл сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович выразил мнение, что вингер Гарет Бэйл думает о мадридском клубе в самую последнюю очередь.
«Бэйл очень скрытный парень. Не знаю его лично, но из того, что я слышу, он сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Никогда не знаешь, можешь ли ты на него рассчитывать, мотивирован ли он, получил ли он травму. Но когда дело доходит до сборных, он всегда в отличной форме», – сказал Миятович.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
- В текущем сезоне 30-летний игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
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Источник: AS