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    Миятович: «Бэйл сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

    Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович выразил мнение, что вингер Гарет Бэйл думает о мадридском клубе в самую последнюю очередь.

    «Бэйл очень скрытный парень. Не знаю его лично, но из того, что я слышу, он сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Никогда не знаешь, можешь ли ты на него рассчитывать, мотивирован ли он, получил ли он травму. Но когда дело доходит до сборных, он всегда в отличной форме», – сказал Миятович.

    • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне 30-летний игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Marca: Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом»

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +819

      acor94 1 час назад

      Настоящий патриот своей страны

      0
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      Рейтинг: +1522

      koli4ka 4 часа назад

      раньше думай о Родине,а потом о себе...

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