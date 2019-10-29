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  • Миятович: «Бэйл сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

Миятович: «Бэйл сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

29 октября 2019, 10:20
3

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович выразил мнение, что вингер Гарет Бэйл думает о мадридском клубе в самую последнюю очередь.

«Бэйл очень скрытный парень. Не знаю его лично, но из того, что я слышу, он сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Никогда не знаешь, можешь ли ты на него рассчитывать, мотивирован ли он, получил ли он травму. Но когда дело доходит до сборных, он всегда в отличной форме», – сказал Миятович.

  • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
  • В текущем сезоне 30-летний игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Marca: Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом»

Источник: AS
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (3)
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koli4ka
1572334882
раньше думай о Родине,а потом о себе...
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acor94
1572346306
Настоящий патриот своей страны
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plehanov6
1572352514
Сколько можно знобить человека?! Он, у этих дегенератов, один из лучших!!! без него РЕАЛ!!, стал бы "реалом" !!!
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