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    Marca: Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл в понедельник улетел в Лондон, сообщает Marca со ссылкой на El Chiringuito.

    По информации источника, футболист отправился в Великобританию по личным причинам.

    • В среду «Реал» примет «Леганес» в рамках 11-го тура Примеры.
    • Бэйл в последний раз играл за мадридцев 5 октября.
    • После этого валлиец отправился в национальную сборную, где получил травму.
    • В текущем сезоне игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: Marca

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1610

      Патронташ 3 часа назад

      Сильному тренироваться только растренировываться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1522

      koli4ka 4 часа назад

      наверное уже пришло время собирать чемоданы на туманный Альбион...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6048

      mihail200606 5 часов назад

      Узнать наконец то кто там щас премьер министр..))

      3
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      ...
      Рейтинг: +112

      DyadyaWel > mihail200606 4 часа назад

      Или просветить премьер-министра как дела в гольфе обстоят.

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