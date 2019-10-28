Marca: Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом»

Сильному тренироваться только растренировываться.
Вингер «Реала» Гарет Бэйл в понедельник улетел в Лондон, сообщает Marca со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, футболист отправился в Великобританию по личным причинам.
- В среду «Реал» примет «Леганес» в рамках 11-го тура Примеры.
- Бэйл в последний раз играл за мадридцев 5 октября.
- После этого валлиец отправился в национальную сборную, где получил травму.
- В текущем сезоне игрок провел семь матчей, забил два гола и сделал два ассиста.