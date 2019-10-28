Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Мусаев: «Мамаев – уличный пацан. У него нет обиды на «Краснодар»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев убежден, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не имеет обиды на краснодарцев. Южане разорвали контракт с игроком после его освобождения из мест лишения свободы.

    «Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошел и сказал, что на него могу рассчитывать.

    Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар». И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше», – сказал Мусаев.

    • В октябре 2018 года Мамаев участвовал в избиении двух человек в Москве.
    • За «Ростов» игрок будет выступать с весны.
    • В Краснодаре Мамаев играл с 2013 года.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2019 22:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      Мамаев свой пацан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6048

      mihail200606 6 часов назад

      Ну вообще такой подкат к вновьназначенному тренеру можно и по другому рассматривать..))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74290
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru