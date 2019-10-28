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  • Мусаев: «Мамаев – уличный пацан. У него нет обиды на «Краснодар»

Мусаев: «Мамаев – уличный пацан. У него нет обиды на «Краснодар»

28 октября 2019, 22:58
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Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев убежден, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не имеет обиды на краснодарцев. Южане разорвали контракт с игроком после его освобождения из мест лишения свободы.

«Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошел и сказал, что на него могу рассчитывать.

Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар». И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше», – сказал Мусаев.

  • В октябре 2018 года Мамаев участвовал в избиении двух человек в Москве.
  • За «Ростов» игрок будет выступать с весны.
  • В Краснодаре Мамаев играл с 2013 года.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Мамаев Павел Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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mihail200606
1572326346
Ну вообще такой подкат к вновьназначенному тренеру можно и по другому рассматривать..))
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Decorhome
1572337991
Мамаев свой пацан
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