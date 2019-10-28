Мусаев: «Мамаев – уличный пацан. У него нет обиды на «Краснодар»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев убежден, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не имеет обиды на краснодарцев. Южане разорвали контракт с игроком после его освобождения из мест лишения свободы.

«Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит. Когда меня только назначили, он одним из первых подошел и сказал, что на него могу рассчитывать.

Он проводил удачный сезон. Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар». И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше», – сказал Мусаев.