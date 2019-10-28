The Athletic: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Обамеянга из «Боруссии», но не поверил в его адаптацию

В 2016 и 2017 годах «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в приобретении форварда «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сейчас африканец выступает за «Арсенал».
Как пишет The Athletic, в «Юнайтед» не поверили в способность игрока адаптироваться в АПЛ. Также англичан не устраивала стоимость форварда – за него требовали порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.
- Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
- Африканец – лучший игрок АПЛ в сентябре.
- «Арсенал» хочет продлить контракт с игроком.
Источник: The Athletic
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