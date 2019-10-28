Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Athletic: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Обамеянга из «Боруссии», но не поверил в его адаптацию

The Athletic: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Обамеянга из «Боруссии», но не поверил в его адаптацию

28 октября 2019, 20:15
1

В 2016 и 2017 годах «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в приобретении форварда «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сейчас африканец выступает за «Арсенал».

Как пишет The Athletic, в «Юнайтед» не поверили в способность игрока адаптироваться в АПЛ. Также англичан не устраивала стоимость форварда – за него требовали порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MU-fanatic
1572285259
адаптация напрямую зависит от контракта!)идиоты)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+