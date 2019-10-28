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    The Athletic: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Обамеянга из «Боруссии», но не поверил в его адаптацию

    В 2016 и 2017 годах «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в приобретении форварда «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сейчас африканец выступает за «Арсенал».

    Как пишет The Athletic, в «Юнайтед» не поверили в способность игрока адаптироваться в АПЛ. Также англичан не устраивала стоимость форварда – за него требовали порядка 70 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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    28.10.2019 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +638

      MU-fanatic 18 часов назад

      адаптация напрямую зависит от контракта!)идиоты)

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