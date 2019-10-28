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    Нобоа: «Возможно, рассмотрел бы вариант с возвращением в «Рубин». Но никто не разговаривал со мной»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, мог ли он летом вернуться в «Рубин».

    – Теоретически вы могли оказаться в «Рубин» летом?

    – Со мной никто не разговаривал из «Рубина». Я очень люблю Казань, в России это мой первый дом, но «Сочи» первыми вышли на меня и разговаривали со мной, поэтому я в клубе.

    – Вы бы рассматривали вариант с переходом в «Рубин», если бы вам сделали предложение?

    – Вполне возможно, но, повторюсь, никто не разговаривал со мной, – сказал Нобоа.

    • В составе «Рубина» Нобоа провел 156 матчей, забил 29 голов и отдал 18 ассистов.
    • В августе эквадорец перешел из «Зенита» в «Сочи».

    Источник: «Бизнес Online»

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    28.10.2019 17:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1062

      Genz 20 часов назад

      Сейчас Нобоа играет на уровне ПФЛ. Он знает, что по окончании сезона с ним ни зенит, ни Сочи продлевать не будут. У него заканчивается контракт и домой к семье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34717

      MaxRnD 20 часов назад

      Эх, в Ростов бы опять.
      К Норманну, Ерёменко и Байрамяну в банду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      тётя ASYA 20 часов назад

      Скольких уже синит выкинул на помойку...

      2
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