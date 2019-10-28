Нобоа: «Возможно, рассмотрел бы вариант с возвращением в «Рубин». Но никто не разговаривал со мной»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, мог ли он летом вернуться в «Рубин».

– Теоретически вы могли оказаться в «Рубин» летом?

– Со мной никто не разговаривал из «Рубина». Я очень люблю Казань, в России это мой первый дом, но «Сочи» первыми вышли на меня и разговаривали со мной, поэтому я в клубе.

– Вы бы рассматривали вариант с переходом в «Рубин», если бы вам сделали предложение?

– Вполне возможно, но, повторюсь, никто не разговаривал со мной, – сказал Нобоа.