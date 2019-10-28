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  • Нобоа: «Возможно, рассмотрел бы вариант с возвращением в «Рубин». Но никто не разговаривал со мной»

Нобоа: «Возможно, рассмотрел бы вариант с возвращением в «Рубин». Но никто не разговаривал со мной»

28 октября 2019, 17:47
3

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, мог ли он летом вернуться в «Рубин».

– Теоретически вы могли оказаться в «Рубин» летом?

– Со мной никто не разговаривал из «Рубина». Я очень люблю Казань, в России это мой первый дом, но «Сочи» первыми вышли на меня и разговаривали со мной, поэтому я в клубе.

– Вы бы рассматривали вариант с переходом в «Рубин», если бы вам сделали предложение?

– Вполне возможно, но, повторюсь, никто не разговаривал со мной, – сказал Нобоа.

  • В составе «Рубина» Нобоа провел 156 матчей, забил 29 голов и отдал 18 ассистов.
  • В августе эквадорец перешел из «Зенита» в «Сочи».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (3)
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тётя ASYA
1572276558
Скольких уже синит выкинул на помойку...
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MaxRnD
1572277429
Эх, в Ростов бы опять. К Норманну, Ерёменко и Байрамяну в банду
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Рубинище
1572495837
нет у Рубина на з.п Нобоа
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