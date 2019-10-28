Журналист Палмери опроверг информацию Corriere dello Sport о победе Роналду в голосовании «Золотого мяча»

Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери опроверг информацию Corriere dello Sport о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выбран победителем «Золотого мяча».

Палмери написал в своем твиттере, что голосование за претендентов на «Золотой мяч» завершится только 8 ноября. По его словам, France Football в понедельник опубликовал интервью с Роналду в своем новом выпуске. Интервью не связано с «Золотым мячом».

Corriere dello Sport ранее сообщила, что France Football собирается вручить «Золотой мяч» Роналду. В связи с этим делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.