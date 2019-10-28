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  • Журналист Палмери опроверг информацию Corriere dello Sport о победе Роналду в голосовании «Золотого мяча»

Журналист Палмери опроверг информацию Corriere dello Sport о победе Роналду в голосовании «Золотого мяча»

28 октября 2019, 16:38
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Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери опроверг информацию Corriere dello Sport о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выбран победителем «Золотого мяча».

Палмери написал в своем твиттере, что голосование за претендентов на «Золотой мяч» завершится только 8 ноября. По его словам, France Football в понедельник опубликовал интервью с Роналду в своем новом выпуске. Интервью не связано с «Золотым мячом».

Corriere dello Sport ранее сообщила, что France Football собирается вручить «Золотой мяч» Роналду. В связи с этим делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

  • В октябре журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 188 тысяч человек.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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petr69
1572270805
вот так просто могут и лишить награды
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