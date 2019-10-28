Ди Марцио: «Барселона» и «Интер» обсудили трансферы четырех игроков

Представители «Барселоны» и «Интера» провели встречу, на которой обсуждались возможные трансферы четырех футболистов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонцы проявляют предметный интерес к защитнику Милану Шкриньяру и нападающему Лаутаро Мартинесу. Миланцы, в свою очередь, претендуют на хавбеков Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

Переговоры прошли в положительном ключе, но никаких договоренностей заключено не было.

Рыночная стоимость игроков: Шкриньяр – 60 миллионов евро, Мартинес – 40 миллионов, Ракитич – 35 миллионов, Видаль – 15 миллионов.