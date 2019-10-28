Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок. Он дважды толкнул помощника судьи

Вингеру «Фиорентины» Франку Рибери грозит длительная дисквалификация, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, после завершения матча 9-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.

До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.