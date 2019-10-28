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  • Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок. Он дважды толкнул помощника судьи

Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок. Он дважды толкнул помощника судьи

28 октября 2019, 08:18
6

Вингеру «Фиорентины» Франку Рибери грозит длительная дисквалификация, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, после завершения матча 9-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.

До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.

  • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
  • В его активе девять матчей, два гола и два ассиста.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Фиорентина Лацио Рибери Франк
Комментарии (6)
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Cules2013
1572240470
кто там что говорил про Джаку?
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Frankfurt Am Main
1572241970
Тоже мне звезда куева..бищё старое.
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Dizayner
1572243249
начались выкидоны великого франка))
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Boeung777
1572248736
Ну это же Рибери, а там какой-то судья и какой-то тренер Фиорентины.
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