Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок. Он дважды толкнул помощника судьи

Ну это же Рибери, а там какой-то судья и какой-то тренер Фиорентины.
Вингеру «Фиорентины» Франку Рибери грозит длительная дисквалификация, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, после завершения матча 9-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.
До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.
- Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
- В его активе девять матчей, два гола и два ассиста.