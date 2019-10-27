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    Рибери могут дисквалифицировать на длительный срок. Он дважды толкнул помощника судьи

    Вингеру «Фиорентины» Франку Рибери грозит длительная дисквалификация, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, после завершения матча 9-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.

    До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.

    • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
    • В его активе девять матчей, два гола и два ассиста.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Boeung777 4 часа назад

      Ну это же Рибери, а там какой-то судья и какой-то тренер Фиорентины.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Dizayner 6 часов назад

      начались выкидоны великого франка))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +525

      Frankfurt Am Main 6 часов назад

      Тоже мне звезда куева..бищё старое.

      -1
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      Рейтинг: +476

      Давид59 > Frankfurt Am Main 3 часа назад

      В комменте чувствуется противостояние Eintracht - Bayern

      0
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 6 часов назад

      кто там что говорил про Джаку?

      0
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