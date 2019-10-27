Джордан Ларссон: «Сегодня я дал ответ критикам, ха-ха»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«И сегодня я дал ответ критикам, которые не понимали, зачем «Спартак меня купил. Ха-ха. Я не заморачиваюсь над тем, кто что пишет. Не слушаю и не беспокоюсь.
Всегда сложно прийти в новый клуб, особенно такой большой, как «Спартак». Все его обсуждают. Но, повторюсь, я не парюсь. Вы вот мне сказали, и я рад, что получилось дать ответ критикам», – сказал Ларссон.
- В матче с «Локомотивом» Ларссон отметился дублем.
- В 10 матчах РПЛ шведский нападающий забил четыре гола.
Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем
Источник: Sport24