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Джордан Ларссон: «Сегодня я дал ответ критикам, ха-ха»

27 октября 2019, 23:30
11

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«И сегодня я дал ответ критикам, которые не понимали, зачем «Спартак меня купил. Ха-ха. Я не заморачиваюсь над тем, кто что пишет. Не слушаю и не беспокоюсь.

Всегда сложно прийти в новый клуб, особенно такой большой, как «Спартак». Все его обсуждают. Но, повторюсь, я не парюсь. Вы вот мне сказали, и я рад, что получилось дать ответ критикам», – сказал Ларссон.

  • В матче с «Локомотивом» Ларссон отметился дублем.
  • В 10 матчах РПЛ шведский нападающий забил четыре гола.

Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ларссон Джордан
Комментарии (11)
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JTherry
1572208938
Джордан, еще пара хет-триков, и ты в лидирующей группе бомбардиров чемпионата РПЛ!!!)))
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DOCTOR PENALTY
1572208942
Успокойся! С тебя минимум ещё пять таких ответов за сезон!
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vka1970
1572211982
Молодец Джордан.Делай свою работу, а всех кто тебя не видит типа Бората, мы на конце видали в виде капли. Они не стоЯт твоего внимания.
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paracetamol
1572211998
Вот накупили игроков Дырнамо и спам на огромные народные деньги и держат на лавке. А как выпустили, они победу и обеспечили.
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Axe111
1572214280
Пфф ни о чем
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Диктор
1572236376
Новый тренер умно и правильно настраивает игроков на матч.Плюс то что он умно меняет позиции игроков.
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oyabun
1572236830
Кстати оба гола Ларссон забил классно - один в ближний угол впритирочку со штангой, а второй в дальний от штанги зашел. Техника есть у парня.
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Старикан
1572246235
Это надо доказывать в каждом матче!
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Boeung777
1572249025
В матче по голу и мы согласимся с тобой.
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