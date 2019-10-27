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    Джордан Ларссон: «Сегодня я дал ответ критикам, ха-ха»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    «И сегодня я дал ответ критикам, которые не понимали, зачем «Спартак меня купил. Ха-ха. Я не заморачиваюсь над тем, кто что пишет. Не слушаю и не беспокоюсь.

    Всегда сложно прийти в новый клуб, особенно такой большой, как «Спартак». Все его обсуждают. Но, повторюсь, я не парюсь. Вы вот мне сказали, и я рад, что получилось дать ответ критикам», – сказал Ларссон.

    • В матче с «Локомотивом» Ларссон отметился дублем.
    • В 10 матчах РПЛ шведский нападающий забил четыре гола.

    Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

    Источник: Sport24

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    27.10.2019 23:30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1164

      Boeung777 4 часа назад

      В матче по голу и мы согласимся с тобой.

      0
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      Рейтинг: +5308

      Старикан 5 часов назад

      Это надо доказывать в каждом матче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20715

      oyabun 7 часов назад

      Кстати оба гола Ларссон забил классно - один в ближний угол впритирочку со штангой, а второй в дальний от штанги зашел. Техника есть у парня.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8691

      Диктор 7 часов назад

      Новый тренер умно и правильно настраивает игроков на матч.Плюс то что он умно меняет позиции игроков.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1537

      Axe111 14 часов назад

      Пфф ни о чем

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      Вот накупили игроков Дырнамо и спам на огромные народные деньги и держат на лавке. А как выпустили, они победу и обеспечили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9328

      vka1970 14 часов назад

      Молодец Джордан.Делай свою работу, а всех кто тебя не видит типа Бората, мы на конце видали в виде капли.
      Они не стоЯт твоего внимания.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1821

      Борат 14 часов назад

      Этот чучмек себя ибрагимовичем возомнил?
      Ну стрельнула палка в одной игре, а теперь это полено выдаст 10 матчей без голов. Вот умора!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      legenda soccer > Борат 8 часов назад

      иди на своего дзюбу дрочи как ты привык делать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1821

      Борат > legenda soccer 1 час назад

      Деми де зеув ждёт тебя в сауне, готовь шоколадный глаз)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Успокойся! С тебя минимум ещё пять таких ответов за сезон!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2590

      JTherry 15 часов назад

      Джордан, еще пара хет-триков, и ты в лидирующей группе бомбардиров чемпионата РПЛ!!!)))

      7
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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY > JTherry 15 часов назад

      Мы с тобой мыслим в правильном направлении. )

      4
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