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    Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

    В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» (3:0).

    По информации пресс-службы «Спартака», на «РЖД Арене» присутствовал бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон. Его сын – нападающий «Спартака» Джордан – отметился дублем, забив на 79-й и 81-й минутах.

    • Джордан Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» летом этого года.
    • Сумма трансфера составила 4 млн евро.
    • В этом сезона Ларссон-младший забил четыре гола в 10 матчах РПЛ.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    27.10.2019 20:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +100

      Мост 13 часов назад

      Ждём Понсе старшего,ну и других!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1164

      Boeung777 15 часов назад

      Пусть все родители игроков приходят на все матчи

      2
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      Рейтинг: +1821

      Борат 16 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Завтра уедет папка и больше не будет голов сыночка)))

      -6
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      Рейтинг: +173

      legenda soccer > Борат 8 часов назад

      че еще умного напишешь шут гороховый

      0
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      Рейтинг: +279

      Серж 69 17 часов назад

      Да пусть и не уезжает,за сыном приглядывает,да советы дельные ему даёт.У старшего ведь получалось весьма неплохо.А так папа уедет,сын загрустит..Надеюсь,Тедеско заменит ему отца,и будет строг,но справедлив.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18490

      VVM1964 > Серж 69 15 часов назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Отцу срочно оформить российское гражданство и взять с него подписку о невыезде.

      8
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      Рейтинг: +8691

      Диктор 17 часов назад

      Главное что победили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2590

      JTherry 17 часов назад

      Ларссон сегодня был хорош, перед папой, легендой сборной Швеции, нельзя было срамиться

      4
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      Рейтинг: +461

      playsh 18 часов назад

      Всех родителей футболистов основы приглашать на каждый матч,без исключения.

      4
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      Рейтинг: +6271

      derrik2000 18 часов назад

      Родителей, наверное, Тедеско в школу, тьфу, в команду вызвал! ))))))))))))))))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +565

      kachan63 18 часов назад

      Надо оплачивать папаше проезд из Швеции в Россию и обратно на все матчи "Спартака" до конца сезона (хотя обратно можно не оплачивать, пусть уже в Россию перебирается на ПМЖ)!!!

      10
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      Рейтинг: +20715

      oyabun > kachan63 17 часов назад

      +++ С языка снял ))

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