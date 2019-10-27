Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» (3:0).

По информации пресс-службы «Спартака», на «РЖД Арене» присутствовал бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон. Его сын – нападающий «Спартака» Джордан – отметился дублем, забив на 79-й и 81-й минутах.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 27, 2019