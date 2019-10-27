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  • Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

27 октября 2019, 20:32
16

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» (3:0).

По информации пресс-службы «Спартака», на «РЖД Арене» присутствовал бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон. Его сын – нападающий «Спартака» Джордан – отметился дублем, забив на 79-й и 81-й минутах.

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  • Джордан Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» летом этого года.
  • Сумма трансфера составила 4 млн евро.
  • В этом сезона Ларссон-младший забил четыре гола в 10 матчах РПЛ.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ларссон Джордан Ларссон Хенрик
Комментарии (16)
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Красный май
1572197696
Надо почаще отца на стадион вызывать, в таком случае.
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vka1970
1572197885
Думаю папаня рад за отпрыска. Джордан красавчег.
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IVANRUS777
1572198078
Хенрик должен играть так всегда, как будто отец смотрит на него с трибуны в каждом матче. Наши эксперты зачмырили парня, но потенциал у него есть сто процентов.
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kachan63
1572198481
Надо оплачивать папаше проезд из Швеции в Россию и обратно на все матчи "Спартака" до конца сезона (хотя обратно можно не оплачивать, пусть уже в Россию перебирается на ПМЖ)!!!
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derrik2000
1572199033
Родителей, наверное, Тедеско в школу, тьфу, в команду вызвал! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Plyash
1572200060
Всех родителей футболистов основы приглашать на каждый матч,без исключения.
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JTherry
1572200685
Ларссон сегодня был хорош, перед папой, легендой сборной Швеции, нельзя было срамиться
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DOCTOR PENALTY
1572202236
Отцу срочно оформить российское гражданство и взять с него подписку о невыезде.
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Серж 69
1572203630
Да пусть и не уезжает,за сыном приглядывает,да советы дельные ему даёт.У старшего ведь получалось весьма неплохо.А так папа уедет,сын загрустит..Надеюсь,Тедеско заменит ему отца,и будет строг,но справедлив.
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Boeung777
1572208291
Пусть все родители игроков приходят на все матчи
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