Хенрик Ларссон присутствовал на матче «Локомотив» – «Спартак». Его сын Джордан отметился дублем

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» (3:0).
По информации пресс-службы «Спартака», на «РЖД Арене» присутствовал бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон. Его сын – нападающий «Спартака» Джордан – отметился дублем, забив на 79-й и 81-й минутах.
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- Джордан Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» летом этого года.
- Сумма трансфера составила 4 млн евро.
- В этом сезона Ларссон-младший забил четыре гола в 10 матчах РПЛ.
Источник: твиттер «Спартака»