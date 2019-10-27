Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3). Специалист считает такое поражение хорошим результатом.

«Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва.

Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много», – сказал Семин.

«Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.

В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».

«Локомотив» идет третьим.

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