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    Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3). Специалист считает такое поражение хорошим результатом.

    «Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва.

    Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много», – сказал Семин.

    • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
    • В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».
    • «Локомотив» идет третьим.

    Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто

    Источник: «Чемпионат»

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    27.10.2019 19:27
    Комментарии24
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      Рейтинг: +877

      Loko_Roma 7 часов назад

      Есть куда расти, выводы верные Палыч сделает, в конце концов каждый середняк мечтает выиграть у лидера.

      0
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      Рейтинг: +3567

      Yev 15 часов назад

      Молодец Палыч! Надеюсь из этого порожения извлечёте полезный опыт и это не повлияет на чемпионскую гонку! Удачи в будущем!
      А Спартаку эта победа как воздух была нужна. Надеюсь начнётся выздоровление. Удачи красно-белым и возвращаться скорее хотя бы в пятёрку.

      0
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      Рейтинг: +3564

      Zubo 16 часов назад

      Я согласен, это очень хорошо

      1
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      Рейтинг: +356

      O-Z 17 часов назад

      Лучше проиграть раз крупно, чем пять раз по 1-0. Как это получается у спартака.

      4
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      Рейтинг: +8

      RUBINTATAR 18 часов назад

      Да ладно,бывает всякое.Хотя Гильерме тот еще лох.

      0
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      Рейтинг: +9328

      vka1970 18 часов назад

      Палыч грамотный тренер.
      Шаг за шагом, от матча к матчу вылезет обратно на пьедестал.
      Уверен в этом.

      5
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      Рейтинг: +2219

      nemolod 19 часов назад

      Два пропущенных гола-целиком ошибки вратаря-возможно,что от обилия пропущенных голов на этой неделе у него пропала уверенность а на следующую игру поставить запасного,чтоб немного дать отдых и поработать над ошибками!

      1
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      Рейтинг: +2498

      TOMSON 19 часов назад

      А что нет записи в новости, что Локо проиграл Ювентусу в ЛЧ? Зениту то про Лейпциг напомнили.

      2
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      Рейтинг: +1537

      Axe111 19 часов назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХА ПРОИГРАТЬ СПАРТАКУ АХАХАХАХАХП ДА ЕЩЕ И 0:3 АХАХААХАХАХАХАХАХАХХАХАХА НЕ ИГРАЙТЕ БОЛЬШЕ В ФУТБОЛ

      -3
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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 19 часов назад

      по игре счёт 0-3 не соответствует, скорее 1-2

      2
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