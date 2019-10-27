Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

Есть куда расти, выводы верные Палыч сделает, в конце концов каждый середняк мечтает выиграть у лидера.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3). Специалист считает такое поражение хорошим результатом.
«Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва.
Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много», – сказал Семин.
- «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
- В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».
- «Локомотив» идет третьим.
Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто