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  • Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

Семин – о разгроме от «Спартака»: «Локомотив» был заторможен. 0:3 – это даже хорошо»

27 октября 2019, 19:27
21

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3). Специалист считает такое поражение хорошим результатом.

«Может, у нас было преимущество по владению мячом, мы были больше на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва.

Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было не много», – сказал Семин.

  • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
  • В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».
  • «Локомотив» идет третьим.

Это точно вратарь сборной? Гилерме ошибается слишком часто

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (21)
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JTherry
1572194233
Мы были немного заторможены. 0:3 – это даже хорошо... ...самокритично, Палыч!!!
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Plyash
1572194339
Браво Палычу за интервью,очень достойно ответил,молодец.Удар держит.
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Garrincha58
1572195045
по игре счёт 0-3 не соответствует, скорее 1-2
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Axe111
1572195688
АХАХАХАХАХАХАХАХА ПРОИГРАТЬ СПАРТАКУ АХАХАХАХАХП ДА ЕЩЕ И 0:3 АХАХААХАХАХАХАХАХАХХАХАХА НЕ ИГРАЙТЕ БОЛЬШЕ В ФУТБОЛ
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nemolod
1572196187
Два пропущенных гола-целиком ошибки вратаря-возможно,что от обилия пропущенных голов на этой неделе у него пропала уверенность а на следующую игру поставить запасного,чтоб немного дать отдых и поработать над ошибками!
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vka1970
1572197019
Палыч грамотный тренер. Шаг за шагом, от матча к матчу вылезет обратно на пьедестал. Уверен в этом.
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RUBINTATAR
1572198765
Да ладно,бывает всякое.Хотя Гильерме тот еще лох.
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O-Z
1572200323
Лучше проиграть раз крупно, чем пять раз по 1-0. Как это получается у спартака.
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Zubo
1572205464
Я согласен, это очень хорошо
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Loko_Roma
1572238206
Есть куда расти, выводы верные Палыч сделает, в конце концов каждый середняк мечтает выиграть у лидера.
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