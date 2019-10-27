Сульшер: «Много слышу о Кейне, но у «Манчестер Юнайтед» есть Марсьяль. Люди не совсем представляют, на что он способен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение, что его команде не нужен нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Англичанин идет девятым в списке бомбардиров сезона АПЛ.

«Много слышу о Кейне и необходимости купить центрального нападающего, но у нас есть Антони Марсьяль. У него есть все нужные качества. Люди не совсем представляют, на что способен форвард. Наши игроки знают об этом», – цитирует норвежца A Bola.