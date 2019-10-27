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    Сульшер: «Много слышу о Кейне, но у «Манчестер Юнайтед» есть Марсьяль. Люди не совсем представляют, на что он способен»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение, что его команде не нужен нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Англичанин идет девятым в списке бомбардиров сезона АПЛ.

    «Много слышу о Кейне и необходимости купить центрального нападающего, но у нас есть Антони Марсьяль. У него есть все нужные качества. Люди не совсем представляют, на что способен форвард. Наши игроки знают об этом», – цитирует норвежца A Bola.

    • Марсьяль выступает в Манчестере с 2015 года.
    • В текущем сезоне АПЛ француз провел четыре матча, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Юнайтед» в таблице чемпионата Англии идет 15-м.

    Источник: A Bola

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    27.10.2019 14:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 20 часов назад

      зритель ничего не должен представлять, а только видеть реальные достижения.
      его потенциал, и его успехи на тренировках должны волновать только самого Сульшера как тренера. Всех остальных интересует исключительно то, что Марсьяль может показать на поле. И пока ему до Кейна очень далеко.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Пока Марсьяль представляет, Кейн забивает!

      4
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      ...
      Рейтинг: +821

      Sedoi_Goblin > DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Соглашусь с соседом))) на все 100%!

      3
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