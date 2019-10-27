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  • Сульшер: «Много слышу о Кейне, но у «Манчестер Юнайтед» есть Марсьяль. Люди не совсем представляют, на что он способен»

Сульшер: «Много слышу о Кейне, но у «Манчестер Юнайтед» есть Марсьяль. Люди не совсем представляют, на что он способен»

27 октября 2019, 14:55
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выразил мнение, что его команде не нужен нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Англичанин идет девятым в списке бомбардиров сезона АПЛ.

«Много слышу о Кейне и необходимости купить центрального нападающего, но у нас есть Антони Марсьяль. У него есть все нужные качества. Люди не совсем представляют, на что способен форвард. Наши игроки знают об этом», – цитирует норвежца A Bola.

  • Марсьяль выступает в Манчестере с 2015 года.
  • В текущем сезоне АПЛ француз провел четыре матча, забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Юнайтед» в таблице чемпионата Англии идет 15-м.

Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Кейн Гарри Марсьяль Антони Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1572180469
Пока Марсьяль представляет, Кейн забивает!
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Cules2013
1572191533
зритель ничего не должен представлять, а только видеть реальные достижения. его потенциал, и его успехи на тренировках должны волновать только самого Сульшера как тренера. Всех остальных интересует исключительно то, что Марсьяль может показать на поле. И пока ему до Кейна очень далеко.
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Valeron2790
1572289652
Круто конечно, но очки набираются не на тренировках, а в матчах. И для форварда важно забивать много голов или хотя бы отдавать голевые передачи. И к слову о разговорах, Марсиаль то как раз неплохо распиарен, вот только пока не видно о чем шум.
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Иван_Невский
1572676165
значит проблемы в психологии, раз в официальных матчах многое не получается.
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