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    Нобоа: «Точилин сильно ругался в перерыве»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил причины поражения в игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Думаю, первый тайм «Ростов» сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.

    Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер (прим. – Александр Точилин) сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шел вперед. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с «Ростовом» вторые 45 минут.

    Очень приятно приезжать сюда, в Ростове новый стадион, отличная атмосфера, очень много болельщиков на трибунах. Здесь я провел замечательные годы, выступал в Лиге чемпионов.

    Будет ли «Ростов» в чемпионской гонке до конца? Думаю, что да. Это сильная команда с хорошими футболистами и главным тренером», – заявил Нобоа.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2019 06:17
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