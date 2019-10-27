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Нобоа: «Точилин сильно ругался в перерыве»

27 октября 2019, 06:17
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил причины поражения в игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

«Думаю, первый тайм «Ростов» сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.

Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер (прим. – Александр Точилин) сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шел вперед. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с «Ростовом» вторые 45 минут.

Очень приятно приезжать сюда, в Ростове новый стадион, отличная атмосфера, очень много болельщиков на трибунах. Здесь я провел замечательные годы, выступал в Лиге чемпионов.

Будет ли «Ростов» в чемпионской гонке до конца? Думаю, что да. Это сильная команда с хорошими футболистами и главным тренером», – заявил Нобоа.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (1)
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Суворов_лучший
1572187145
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