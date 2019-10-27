Нобоа: «Точилин сильно ругался в перерыве»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил причины поражения в игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).
«Думаю, первый тайм «Ростов» сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.
Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер (прим. – Александр Точилин) сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шел вперед. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с «Ростовом» вторые 45 минут.
Очень приятно приезжать сюда, в Ростове новый стадион, отличная атмосфера, очень много болельщиков на трибунах. Здесь я провел замечательные годы, выступал в Лиге чемпионов.
Будет ли «Ростов» в чемпионской гонке до конца? Думаю, что да. Это сильная команда с хорошими футболистами и главным тренером», – заявил Нобоа.
- Команда Валерия Карпина с 29 очками догнала лидирующие в РПЛ «Зенит» и «Локомотив».
- «Сочи» – 13-й с 13-ю баллами.