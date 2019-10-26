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    Карпин: «Игра с «Зенитом» помогла «Ростову» опуститься на землю. Неплохо, что это произошло»

    Неделю назад «Ростов» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:6. После матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0) главный тренер ростовчан Валерий Карпин вспомнил разгром в Санкт-Петербурге.

    «Игра с «Зенитом» помогла встряхнуться и опуститься на землю. Думаю, мы немного начали отрываться от земли, но, может быть, даже неплохо, что это произошло. Больше такое не повторится», – заверил Карпин.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2019 23:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      playsh 27 октября, 12:05

      Карпин молодец.Он не кидает камушки в свой огород,он реально оценивает ситуацию.А фраза "спуститься с небес на землю" означает только одно,футболисты слишком рано уверовали в свои силы(зазвездились ? ),вот и получили по полной.Думаю, Карпин с этим разберётся.

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      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:38

      Не совсем понимаю Карпина... Такое ощущение что он не тренер Ростова. Это получается, кидать камни в свой огород. Настроил бы команду правильно на игру как следует, был бы другой результат

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      Рейтинг: +1138

      neim 27 октября, 01:57

      Ну, может конечно и помогла, но все же Сочи не Краснодар. Вот в следующем туре и посмотрим, насколько верно "приземлился" Ростов. Правильно наверное говорят, лучше один раз проиграть 0:6, чем шесть раз по 0:1.
      А Карпин все же молодец. С журналюгами перестал часто общаться, как раньше, вот и стали про него меньше всякой хрени писать. Команду сделал, управляет ею, держит так сказать в руках, игроков подобрал со всей лиги и они реально играют и дают результат ! Там весной еще и Мамаев подтянется, думаю каши не испортит. Так что перспектива вполне себе так ничего. Ну и Шомуродов думаю еще не все сказал.
      Ну а поскольку Ростов Динаме не соперник 🤗 , то и удачи ему в дальнейшем. При Бердыеве ведь играли в Европе, почему бы и при Карпине не сыграть ?

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