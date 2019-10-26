Карпин: «Игра с «Зенитом» помогла «Ростову» опуститься на землю. Неплохо, что это произошло»

Неделю назад «Ростов» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:6. После матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0) главный тренер ростовчан Валерий Карпин вспомнил разгром в Санкт-Петербурге.

«Игра с «Зенитом» помогла встряхнуться и опуститься на землю. Думаю, мы немного начали отрываться от земли, но, может быть, даже неплохо, что это произошло. Больше такое не повторится», – заверил Карпин.