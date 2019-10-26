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  • Карпин: «Игра с «Зенитом» помогла «Ростову» опуститься на землю. Неплохо, что это произошло»

Карпин: «Игра с «Зенитом» помогла «Ростову» опуститься на землю. Неплохо, что это произошло»

26 октября 2019, 23:19
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Неделю назад «Ростов» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:6. После матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0) главный тренер ростовчан Валерий Карпин вспомнил разгром в Санкт-Петербурге.

«Игра с «Зенитом» помогла встряхнуться и опуститься на землю. Думаю, мы немного начали отрываться от земли, но, может быть, даже неплохо, что это произошло. Больше такое не повторится», – заверил Карпин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Bozigit
1572161904
Не совсем понимаю Карпина... Такое ощущение что он не тренер Ростова. Это получается, кидать камни в свой огород. Настроил бы команду правильно на игру как следует, был бы другой результат
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Plyash
1572167136
Карпин молодец.Он не кидает камушки в свой огород,он реально оценивает ситуацию.А фраза "спуститься с небес на землю" означает только одно,футболисты слишком рано уверовали в свои силы(зазвездились ? ),вот и получили по полной.Думаю, Карпин с этим разберётся.
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