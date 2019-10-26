Карпин: «Игра с «Зенитом» помогла «Ростову» опуститься на землю. Неплохо, что это произошло»

Карпин молодец.Он не кидает камушки в свой огород,он реально оценивает ситуацию.А фраза "спуститься с небес на землю" означает только одно,футболисты слишком рано уверовали в свои силы(зазвездились ? ),вот и получили по полной.Думаю, Карпин с этим разберётся.
Неделю назад «Ростов» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:6. После матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0) главный тренер ростовчан Валерий Карпин вспомнил разгром в Санкт-Петербурге.
«Игра с «Зенитом» помогла встряхнуться и опуститься на землю. Думаю, мы немного начали отрываться от земли, но, может быть, даже неплохо, что это произошло. Больше такое не повторится», – заверил Карпин.
- Лучшим игроком матча с «Сочи» признали Романа Еременко.
- «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.
- Следующий соперник южан – «Краснодар» (3 ноября).