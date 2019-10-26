Еременко – лучший игрок матча «Ростов» – «Сочи». Он оформил дубль

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 14 тура между «Ростовом» и «Сочи» (2:0). Им стал полузащитник Роман Еременко.

На счету финна победный гол, видео которого доступно ниже. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.