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  • Еременко – лучший игрок матча «Ростов» – «Сочи». Он оформил дубль

Еременко – лучший игрок матча «Ростов» – «Сочи». Он оформил дубль

26 октября 2019, 22:31

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 14 тура между «Ростовом» и «Сочи» (2:0). Им стал полузащитник Роман Еременко.

На счету финна победный гол, видео которого доступно ниже. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

  • В текущем сезоне чемпионата России Еременко пропустил только один матч, забил четыре гола, сделал три результативных паса.
  • Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 4 миллиона евро.
  • Еременко выступает в Ростове-на-Дону с зимы.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Еременко Роман
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