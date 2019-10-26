Еременко – лучший игрок матча «Ростов» – «Сочи». Он оформил дубль

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 14 тура между «Ростовом» и «Сочи» (2:0). Им стал полузащитник Роман Еременко.
На счету финна победный гол, видео которого доступно ниже. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- В текущем сезоне чемпионата России Еременко пропустил только один матч, забил четыре гола, сделал три результативных паса.
- Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 4 миллиона евро.
- Еременко выступает в Ростове-на-Дону с зимы.
Источник: твиттер «Ростова»