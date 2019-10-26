Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Еременко – лучший игрок матча «Ростов» – «Сочи». Он оформил дубль

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 14 тура между «Ростовом» и «Сочи» (2:0). Им стал полузащитник Роман Еременко.

    На счету финна победный гол, видео которого доступно ниже. «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.

    • В текущем сезоне чемпионата России Еременко пропустил только один матч, забил четыре гола, сделал три результативных паса.
    • Рыночная стоимость 32-летнего игрока – 4 миллиона евро.
    • Еременко выступает в Ростове-на-Дону с зимы.

    Источник: твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2019 22:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru