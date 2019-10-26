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  • Крауч – о Фирмино: «Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений»

Крауч – о Фирмино: «Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений»

26 октября 2019, 20:48
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч отметил влияние форварда Роберто Фирмино на игру клуба.

«Я очень хотел бы поиграть с Фирмино. Очень уважаю Мане, но с точки зрения нападающего Фирмино – идеальный партнер.

Ненавижу термин «ложная девятка». Я был настоящим «девятым номером» и горжусь этим! Но Фирмино играет лучше всех на этой позиции в АПЛ. По этой причине Салах и Мане много забивают, ведь у них есть такой щедрый партнер.

Недавно я услышал цитату, которая мне очень понравилась: «Если смотришь матч, Фирмино не видно. Если смотришь за Фирмино – видишь всю игру». Поэзия. Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений», – заявил Крауч.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Крауч Питер Фирмино Роберто
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