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    «Тоттенхэм» интересуется Эвертоном. Летом он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки

    Нападающий «Гремио» Эвертон стал трансферной целью «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, главный скаут лондонского клуба Стив Хитчен следил за игрой бразильца во время ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес против «Фламенго» (0:5).

    Также не исключено, что представитель «Тоттенхэма» просматривал форварда «Фламенго» Габриэля Барбозу, права на которого принадлежат «Интеру».

    • Эвертон – лучший бомбардир Кубка Америки-2019.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
    • Летом игрок мог оказаться в «Арсенале».

    Источник: Sky Sports

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