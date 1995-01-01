Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    The Sun: «Арсенал» согласовал переход Эвертона из «Гремио» за 40 миллионов

    «Арсенал» достиг договоренности с «Гремио» по трансферу нападающего Эвертона.

    Как сообщает The Sun со ссылкой на Fox Sports, сумма сделки составит 36 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов евро). Изначально лондонцы заплатят 25 миллионов фунтов. Еще 11 миллионов бразильский клуб получит в виде дополнительных бонусов.

    В ближайшее время врач «Арсенала» отправится в Бразилию на медицинский осмотр футболиста.

    Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. Форвард забил три гола в шести матчах.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru