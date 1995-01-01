The Sun: «Арсенал» согласовал переход Эвертона из «Гремио» за 40 миллионов

«Арсенал» достиг договоренности с «Гремио» по трансферу нападающего Эвертона.

Как сообщает The Sun со ссылкой на Fox Sports, сумма сделки составит 36 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов евро). Изначально лондонцы заплатят 25 миллионов фунтов. Еще 11 миллионов бразильский клуб получит в виде дополнительных бонусов.

В ближайшее время врач «Арсенала» отправится в Бразилию на медицинский осмотр футболиста.

Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. Форвард забил три гола в шести матчах.