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  • Ковтун: «Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Черчесов – идеальный кандидат»

Ковтун: «Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Черчесов – идеальный кандидат»

24 октября 2019, 14:26
16

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о том, какого тренера стоит назначить в московский клуб.

— Какой тренер сейчас нужен «Спартаку»?

— Российский. Идеально, чтобы этот человек знал, что такое спартаковский дух и работал когда-то в народной команде. Наверное, с учетом тех качеств, которыми обладает Станислав Черчесов, он сейчас — идеальный кандидат. Откажется ли он от сборной…

— Вы готовы возглавить «Спартак»?

— Нет. Как минимум, у меня нет лицензии Pro. Осознаю свои возможности. Прежде всего, вряд ли у меня получится быстро донести свою философию до команды, особенно до иностранцев. На это нужно время. Для этого нужны знания и терпение. А говорить красивые фразы, мол, мы выберем спартаковскую систему и будет ей следовать… Я так не умею.

Дорожу «Спартаком», дорожу своими достижениями в этом клубе, дорожу людьми, с которыми работал и играл на одном поле. Знаю, что мои коллеги уже выстроились в очередь. Но надо реально оценивать свои возможности, – сказал Ковтун.

  • Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
  • «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
  • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Ковтун Юрий
Комментарии (16)
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PahaSpartak
1571917608
Нет уж, спасибо, лучше Федун пусть у Бердыева прощения просит
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momwig_
1571919678
Когда на вопрос: "Какой нужен тренер?" Первым делом отвечают: "Российский" мне просто хочется наклеить на рот говорящего стикер "No to racism". Это не совсем то, конечно, но примерно - и точно не про футбол. Хотя на Ковтуна я бы и стикер тратить не стал. Он и деф был на уровне Спартака никакой (медленный, деревянный, пас назад или чужому, подкат - в ноги... он и единственный запоминающийся гол свой забил когда лупанул метров на 20-30 не туда, куда хотел), а уж тренер или эксперт... Ну если только поржать.
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derrik2000
1571920110
Ковтун что как ИГРОК не отличался большим умом - ему было быстрее и легче "срубить" соперника, чем выбрать правильную позицию, что сейчас, когда он уже давно не футболист. Спортсмены не умнеют, к сожалению: что накопилось ДО спорта и во время спортивной карьеры, то и осталось.
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lek!
1571920779
Расисты , чего добились Российские тренера , кроме Романцева. Один год , и Итальяшка чемпион. Не против Российских тренеров , но пока нет таких которые могут возглавить большие клубы. У нас тренера идут по кругу и за тренерскую карьеру могут возглавить клуб по несколько раз. Черчесов был в спартаке , но там не захотели ждать .
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erma
1571922633
Нам что, нужен тренер, который бы клялся на спартаковской библии, что мол, падла буду - Спартак не забуду? Нет, Спартаку нужен профессионал. Жесткий, прагматичный, независимый. Все наши тренеры пляшут как бесы под дудку руководства по принципу "ты начальник - я дурак" и никакой спартаковский дух тут не поможет.
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мы_не_рабы
1571924590
Вот и очередной спартаковский ветеран выдал про спартаковский дух и российский паспорт. Вроде играл в Спартаке и должен знать историю клуба, особенно про тренеров Спартака. Всем ветеранам, которые к чему-то призывают, советую брать пример с ветеранов ЦСКА, которые не истерят про дух, возраст и паспорт. Слуцкий - какие были достижения? Гончаренко? Ах, да, он же русскоговорящий. Хотя для Кофтуна это всё равно. Он, и иже с ним ветераны, как мантру твердят про одно и то же, даже не хотят признать, что последнее достижение Спартака случилось при тренере - итальянце!
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Владислав Vlad
1571925721
Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Какие мозги нужны Ковтуну? Просто - мозги...
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Sviro
1571930787
Тедеско надо дать спокойно поработать. Если и команда, и тренер будут объединены одной целью - стать одной из сильнейших команд чемпионата, то и результат будет. Все плотно идут. Есть ещё время догнать и перегнать.
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Старикан
1571937204
Задолбали уже этого таракана в тренеры Спартаку предлагать!
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rammax fcsm
1571959665
в одно и то же говно два раза наступить??? нет, спасибо....
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