Ковтун: «Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Черчесов – идеальный кандидат»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о том, какого тренера стоит назначить в московский клуб.

— Какой тренер сейчас нужен «Спартаку»?

— Российский. Идеально, чтобы этот человек знал, что такое спартаковский дух и работал когда-то в народной команде. Наверное, с учетом тех качеств, которыми обладает Станислав Черчесов, он сейчас — идеальный кандидат. Откажется ли он от сборной…

— Вы готовы возглавить «Спартак»?

— Нет. Как минимум, у меня нет лицензии Pro. Осознаю свои возможности. Прежде всего, вряд ли у меня получится быстро донести свою философию до команды, особенно до иностранцев. На это нужно время. Для этого нужны знания и терпение. А говорить красивые фразы, мол, мы выберем спартаковскую систему и будет ей следовать… Я так не умею.

Дорожу «Спартаком», дорожу своими достижениями в этом клубе, дорожу людьми, с которыми работал и играл на одном поле. Знаю, что мои коллеги уже выстроились в очередь. Но надо реально оценивать свои возможности, – сказал Ковтун.