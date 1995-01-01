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    Ковтун: «Какой тренер нужен «Спартаку»? Российский. Черчесов – идеальный кандидат»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал о том, какого тренера стоит назначить в московский клуб.

    — Какой тренер сейчас нужен «Спартаку»?

    — Российский. Идеально, чтобы этот человек знал, что такое спартаковский дух и работал когда-то в народной команде. Наверное, с учетом тех качеств, которыми обладает Станислав Черчесов, он сейчас — идеальный кандидат. Откажется ли он от сборной…

    — Вы готовы возглавить «Спартак»?

    — Нет. Как минимум, у меня нет лицензии Pro. Осознаю свои возможности. Прежде всего, вряд ли у меня получится быстро донести свою философию до команды, особенно до иностранцев. На это нужно время. Для этого нужны знания и терпение. А говорить красивые фразы, мол, мы выберем спартаковскую систему и будет ей следовать… Я так не умею.

    Дорожу «Спартаком», дорожу своими достижениями в этом клубе, дорожу людьми, с которыми работал и играл на одном поле. Знаю, что мои коллеги уже выстроились в очередь. Но надо реально оценивать свои возможности, – сказал Ковтун.

    • Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
    • «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
    • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1965

      erma 10 минут назад

      Нам что, нужен тренер, который бы клялся на спартаковской библии, что мол, падла буду - Спартак не забуду? Нет, Спартаку нужен профессионал. Жесткий, прагматичный, независимый. Все наши тренеры пляшут как бесы под дудку руководства по принципу "ты начальник - я дурак" и никакой спартаковский дух тут не поможет.

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      Рейтинг: +1160

      lek! 41 минуту назад

      Расисты , чего добились Российские тренера , кроме Романцева.
      Один год , и Итальяшка чемпион.
      Не против Российских тренеров , но пока нет таких которые могут возглавить большие клубы.
      У нас тренера идут по кругу и за тренерскую карьеру могут возглавить клуб по несколько раз. Черчесов был в спартаке , но там не захотели ждать .

      0
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      Рейтинг: +6206

      derrik2000 52 минуты назад

      Ковтун что как ИГРОК не отличался большим умом - ему было быстрее и легче "срубить" соперника, чем выбрать правильную позицию, что сейчас, когда он уже давно не футболист.
      Спортсмены не умнеют, к сожалению: что накопилось ДО спорта и во время спортивной карьеры, то и осталось.

      1
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      Рейтинг: +1818

      Борат 55 минут назад

      юра, спасибо за голешник в матче с исландией!
      это топ!!!

      0
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      Рейтинг: +3154

      momwig_ 59 минут назад

      Когда на вопрос: "Какой нужен тренер?" Первым делом отвечают: "Российский" мне просто хочется наклеить на рот говорящего стикер "No to racism". Это не совсем то, конечно, но примерно - и точно не про футбол. Хотя на Ковтуна я бы и стикер тратить не стал. Он и деф был на уровне Спартака никакой (медленный, деревянный, пас назад или чужому, подкат - в ноги... он и единственный запоминающийся гол свой забил когда лупанул метров на 20-30 не туда, куда хотел), а уж тренер или эксперт... Ну если только поржать.

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      Рейтинг: +52

      PahaSpartak 1 час назад

      Нет уж, спасибо, лучше Федун пусть у Бердыева прощения просит

      2
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      Рейтинг: +3068

      RotBerg 1 час назад

      Спартаковский Пук..)))

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