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  • Игнашевич: «Вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет»

Игнашевич: «Вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет»

24 октября 2019, 13:12
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Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Чайкой» (2:1) в 19-м туре ФНЛ.

«Очень хорошее настроение после победы! К тому же еще сегодня день рождения у нашего вратаря Дмитрия Цицилина. Возможно, вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет. Вы попробуйте выиграть при плохой», – написал Игнашевич в своем инстаграме.

  • «Торпедо» занимает первое место в ФНЛ с 46 очками.
  • Игнашевич руководит московской командой де-факто, так как у него нет необходимой лицензии.

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Публикация от text (@ignashevich4)

Источник: инстаграм Сергея Игнашевича
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (1)
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Князев
1571929862
Кому нужна ваша лицензия? Обожритесь этими лицензиями. Результат покажите. Правильно делают некоторые руководители, что ставят тренеров руководить командой и без лицензии. А эти лицензированные горе-тренеры только как собачки просиживают на скамейке.
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