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    Игнашевич: «Вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет»

    Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Чайкой» (2:1) в 19-м туре ФНЛ.

    «Очень хорошее настроение после победы! К тому же еще сегодня день рождения у нашего вратаря Дмитрия Цицилина. Возможно, вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет. Вы попробуйте выиграть при плохой», – написал Игнашевич в своем инстаграме.

    • «Торпедо» занимает первое место в ФНЛ с 46 очками.
    • Игнашевич руководит московской командой де-факто, так как у него нет необходимой лицензии.

    text

    Публикация от text (@ignashevich4)

    Источник: инстаграм Сергея Игнашевича

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