Игнашевич: «Вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Чайкой» (2:1) в 19-м туре ФНЛ.

«Очень хорошее настроение после победы! К тому же еще сегодня день рождения у нашего вратаря Дмитрия Цицилина. Возможно, вчера была не самая лучшая игра. Но при красивой игре каждый дурак выиграет. Вы попробуйте выиграть при плохой», – написал Игнашевич в своем инстаграме.

«Торпедо» занимает первое место в ФНЛ с 46 очками.

Игнашевич руководит московской командой де-факто, так как у него нет необходимой лицензии.