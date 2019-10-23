Лига чемпионов. Лидер группы «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 23-го октября, состоится матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Зенитом».

После двух туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице группы G, имея равное количество очков с «Лионом» (по 4).

Команда Юлиана Нагельсмана с тремя баллами занимает третью позицию. «Бенфика» не набрала очков и занимает последнее место.