Лига чемпионов. Лидер группы «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 23-го октября, состоится матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Зенитом».
После двух туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице группы G, имея равное количество очков с «Лионом» (по 4).
Команда Юлиана Нагельсмана с тремя баллами занимает третью позицию. «Бенфика» не набрала очков и занимает последнее место.
- Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию, а за час до начала матча сообщит стартовые составы команд.
Источник: «Бомбардир»