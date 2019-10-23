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  • Лига чемпионов. Лидер группы «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг»

Лига чемпионов. Лидер группы «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг»

23 октября 2019, 11:15
17

Сегодня, 23-го октября, состоится матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Зенитом».

После двух туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице группы G, имея равное количество очков с «Лионом» (по 4).

Команда Юлиана Нагельсмана с тремя баллами занимает третью позицию. «Бенфика» не набрала очков и занимает последнее место.

  • Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 19:55 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию, а за час до начала матча сообщит стартовые составы команд.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (17)
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Я - легенда
1571818212
Будет интересно посмотреть! Зенитчикам удачи!
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lek!
1571820498
Вот настоящая проверка для Зенита , удачи парням . Нужны очки , Локо смотрелся прилично , они не в счет , остальные должны выигрывать . Локо показал , что не бывает авторитетов , просто нужны стальные яйца.
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Decorhome
1571821470
Удачи Зеня
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Fraig
1571821849
Зениту удачи,сегодня она пригодится...
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paracetamol
1571824363
Зенит должен победить, если будет играть как с Ростовом.
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paracetamol
1571824614
Посмотрел состав Ред Булла. Только ловила 12 евролямов, остальные все дороже, а Вернер вообще 65.
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Кузьмич на трибуне
1571826607
Зениту пожелаю удачи. Болеем всей страной за нашРоссийский Зенит.
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woyser
1571833002
Любая игра в нашей группе большое испытание! Победы и футбольной фортуны Зениту!!!
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ZENIT*****
1571834551
Не буду закидывать немцев шапками,игра будет оч.трудной,но Зенит должен победить!!!
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