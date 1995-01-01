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    Лига чемпионов. Лидер группы «Зенит» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг»

    Сегодня, 23-го октября, состоится матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Зенитом».

    После двух туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице группы G, имея равное количество очков с «Лионом» (по 4).

    Команда Юлиана Нагельсмана с тремя баллами занимает третью позицию. «Бенфика» не набрала очков и занимает последнее место.

    • Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 19:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию, а за час до начала матча сообщит стартовые составы команд.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Fraig 1 минуту назад

      Зениту удачи,сегодня она пригодится...

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      Рейтинг: +852

      Decorhome 7 минут назад

      Удачи Зеня

      0
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      Рейтинг: +1138

      lek! 23 минуты назад

      Вот настоящая проверка для Зенита , удачи парням . Нужны очки , Локо смотрелся прилично , они не в счет , остальные должны выигрывать . Локо показал , что не бывает авторитетов , просто нужны стальные яйца.

      0
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      Рейтинг: +663

      Я - легенда 1 час назад

      Будет интересно посмотреть!

      Зенитчикам удачи!

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    sv1969
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