Сарри: «Локомотив» – очень сильная команда. Мне понравился Миранчук»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выделил нескольких игроков «Локомотива» после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Россияне вели в счете по ходу встречи.

«Локомотив» в своем чемпионате очень часто играет с четырьмя защитниками, а в Лиге чемпионов до этого действовал 4-1-4-1. Со вчерашнего дня мы были убеждены, что будет пять защитников, поэтому не ждали никакого сюрприза. Российские игроки очень хорошо действовали в защите. Жоау Мариу находится в очень хорошем состоянии.

Также мне понравился игрок, который действовал за Эдером — Алексей Миранчук. У него неплохая левая нога. Как я и говорил вчера, «Локомотив» — очень сильная команда. Когда они выходят на поле с такой волей и агрессивностью, против них непросто. Так они смогли получить результат в Леверкузене. Сегодня им это не удалось», – сказал Сарри.

«Локомотив» остался в группе третьим.

«Ювентус» в квартете лидирует.

Команды встретятся в Москве 6 ноября.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами