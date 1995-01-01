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    Сарри: «Локомотив» – очень сильная команда. Мне понравился Миранчук»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выделил нескольких игроков «Локомотива» после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Россияне вели в счете по ходу встречи.

    «Локомотив» в своем чемпионате очень часто играет с четырьмя защитниками, а в Лиге чемпионов до этого действовал 4-1-4-1. Со вчерашнего дня мы были убеждены, что будет пять защитников, поэтому не ждали никакого сюрприза. Российские игроки очень хорошо действовали в защите. Жоау Мариу находится в очень хорошем состоянии.

    Также мне понравился игрок, который действовал за ЭдеромАлексей Миранчук. У него неплохая левая нога. Как я и говорил вчера, «Локомотив» — очень сильная команда. Когда они выходят на поле с такой волей и агрессивностью, против них непросто. Так они смогли получить результат в Леверкузене. Сегодня им это не удалось», – сказал Сарри.

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2889

      woyser 35 минут назад

      Купи его.

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      Рейтинг: +368

      Lilipyt 48 минут назад

      Все что сделал Миранчук, играл 30 мин. Дальше еле передвигался. Эдер единственный, кто боролся и сбрасывал мяч партнерам, но остальные деревяхи лупили его куда подальше.

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      Рейтинг: +1949

      ухоженный крокодил 54 минуты назад

      Ты думаешь нам интересна твоя лесть?

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