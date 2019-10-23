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  • Сарри: «Локомотив» – очень сильная команда. Мне понравился Миранчук»

Сарри: «Локомотив» – очень сильная команда. Мне понравился Миранчук»

23 октября 2019, 01:22
11

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выделил нескольких игроков «Локомотива» после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Россияне вели в счете по ходу встречи.

«Локомотив» в своем чемпионате очень часто играет с четырьмя защитниками, а в Лиге чемпионов до этого действовал 4-1-4-1. Со вчерашнего дня мы были убеждены, что будет пять защитников, поэтому не ждали никакого сюрприза. Российские игроки очень хорошо действовали в защите. Жоау Мариу находится в очень хорошем состоянии.

Также мне понравился игрок, который действовал за ЭдеромАлексей Миранчук. У него неплохая левая нога. Как я и говорил вчера, «Локомотив» — очень сильная команда. Когда они выходят на поле с такой волей и агрессивностью, против них непросто. Так они смогли получить результат в Леверкузене. Сегодня им это не удалось», – сказал Сарри.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Локомотив Сарри Маурицио
Комментарии (11)
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Lilipyt
1571785397
Все что сделал Миранчук, играл 30 мин. Дальше еле передвигался. Эдер единственный, кто боролся и сбрасывал мяч партнерам, но остальные деревяхи лупили его куда подальше.
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woyser
1571786189
Купи его.
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Great Tartaria
1571790197
это интервью, не больше чем любезность
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Аналитика от паралитика
1571790553
А где лесть то.? Локо сыграл в меру своих возможностей и сыграл в принципе не плохо. Но с ленок да чуть не хватило
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InterMilLano1908
1571797624
Скамейки у Локо нет, браво лимит... Сидят на скамейке вани которые играть не умеют, сидели бы всякие латиносы карлосы то можно было бы усилять игру
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Muboraksho
1571803157
После таких слов Миранчук превратится в Чингакчука и возомнит из себя вождя племени и перестанет играть, зазнается...
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Skull_Boy
1571804193
Причем тут этот деревянный тупень Миранчук, если игру делал португалец Мариу, а этот дубалом даже против Сан Марино ничего не показал и случайный гол только это подтверждает
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Bozigit
1571811414
А могли проиграть
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paracetamol
1571824435
Понравился Миранчук? Покупай, 30 лимилонов!
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zigbert
1571833917
Надо было забивать второй мяч. Такая возможность была но Идову плохо распорядился ситуацией.
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