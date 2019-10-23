Мещеряков: «Локомотив» показал достойную игру против одной из лучших команд мира. Не хватило физики»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Прежде всего, играли неплохо, показали достойную игру против одной из лучших команд мира. Конечно, обидно. Не хватило физики.

Но главное — не опускать руки и готовиться к следующей игре. Мы показали, что можем играть с такими сильными командами еще и на выезде», – цитирует Мещерякова Sport24.

«Локомотив» остался в группе третьим.

«Ювентус» в квартете лидирует.

Команды встретятся в Москве 6 ноября.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами