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    Мещеряков: «Локомотив» показал достойную игру против одной из лучших команд мира. Не хватило физики»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

    «Прежде всего, играли неплохо, показали достойную игру против одной из лучших команд мира. Конечно, обидно. Не хватило физики.

    Но главное — не опускать руки и готовиться к следующей игре. Мы показали, что можем играть с такими сильными командами еще и на выезде», – цитирует Мещерякова Sport24.

    Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

    Источник: Sport24

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