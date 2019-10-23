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  • Мещеряков: «Локомотив» показал достойную игру против одной из лучших команд мира. Не хватило физики»

Мещеряков: «Локомотив» показал достойную игру против одной из лучших команд мира. Не хватило физики»

23 октября 2019, 00:58
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Прежде всего, играли неплохо, показали достойную игру против одной из лучших команд мира. Конечно, обидно. Не хватило физики.

Но главное — не опускать руки и готовиться к следующей игре. Мы показали, что можем играть с такими сильными командами еще и на выезде», – цитирует Мещерякова Sport24.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Локомотив
Комментарии (6)
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RotBerg
1571800795
Физики стоять в своей штрафной??
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Brabus71
1571803365
Как может быть достойно и не хватило физики, где она физика? Куда девалась?
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Garrincha58
1571822526
а почему у вас всегда яйца мешают танцевать блин физики вам не хватило то вам календарь не тот то вам ещё что то блин просто противно читать такие высказывания
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paracetamol
1571824474
Не хватает физики, пользуйся химией!
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APchelov
1571832210
У нас страна шибко умных. И физкультура у нас в последнюю очередь
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Князев
1571841633
Согласен, физических кондиций не хватает. Поэтому на половине поля Ювентуса находились мало времени. Что бы выигрывать нужно искать счастья у чужих ворот! Надо усиливать состав в атакующей группе, здесь провал.
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