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    Дубль Тихонова помог сборной СССР обыграть «Динамо» в памятном матче Льва Яшина

    В ЛФК ЦСКА прошел матч памяти вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

    Ветераны сборной СССР одержали победу над ветеранами «Динамо» со счетом 5:4. Андрей Тихонов оформил дубль, по одному голу забили Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов. Динамовцы ответили дублем Дмитрия Булыкина, по голу забили Ролан Гусев и Эрик Корчагин.

    За СССР сыграли: Дасаев, Нигматуллин, Хлестов, Хидиятулин, Ковтун, Шавло, Кузнецов, Оганесян, Саркисян, Яхимович, Шмаров, Кирьяков, Корнаухов, Тихонов, Шмарков, Бараса, Каряка, Маркаров, Милешкин.

    «Динамо»: Уваров, Сметанин, Фролов, Лосев, Клюев, Подпалый, Половинчук, Смирнов, Аюпов, Булыкин, Гришин, Новгородов, Колыванов, Бородюк, Яшин, Гусев, Некрасов, Корчагин.

    Главными тренерами были Анатолий Бышовец («Динамо»), Евгений Ловчев и Михаил Гершкович (оба — СССР).

    • 22 октября со дня рождения Яшина исполняется 90 лет.
    • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5290

      Антибиотик 15 минут назад

      Эх, как бы я хотел бы быть на трибунах и посмотреть еще раз на футболистов сборной СССР! Какие футболисты были!

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      Рейтинг: +6288

      FanatSerj 22 минуты назад

      норм, футбольных "пенсов" подразмяли ))

      0
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      Рейтинг: +96

      Суворов_лучший 29 минут назад

      Молодцы все участники!!! Вот что по "Матч ТВ" показывать надо, а не сплошное пи...добольство до и после даже интересных матчей

      1
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      Рейтинг: +4294

      3a zenit 42 минуты назад

      сколько хороших футболистов и знакомых фамилий...

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