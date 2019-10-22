Дубль Тихонова помог сборной СССР обыграть «Динамо» в памятном матче Льва Яшина

В ЛФК ЦСКА прошел матч памяти вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Ветераны сборной СССР одержали победу над ветеранами «Динамо» со счетом 5:4. Андрей Тихонов оформил дубль, по одному голу забили Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов. Динамовцы ответили дублем Дмитрия Булыкина, по голу забили Ролан Гусев и Эрик Корчагин.

За СССР сыграли: Дасаев, Нигматуллин, Хлестов, Хидиятулин, Ковтун, Шавло, Кузнецов, Оганесян, Саркисян, Яхимович, Шмаров, Кирьяков, Корнаухов, Тихонов, Шмарков, Бараса, Каряка, Маркаров, Милешкин.

«Динамо»: Уваров, Сметанин, Фролов, Лосев, Клюев, Подпалый, Половинчук, Смирнов, Аюпов, Булыкин, Гришин, Новгородов, Колыванов, Бородюк, Яшин, Гусев, Некрасов, Корчагин.

Главными тренерами были Анатолий Бышовец («Динамо»), Евгений Ловчев и Михаил Гершкович (оба — СССР).