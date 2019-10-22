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  • Дубль Тихонова помог сборной СССР обыграть «Динамо» в памятном матче Льва Яшина

Дубль Тихонова помог сборной СССР обыграть «Динамо» в памятном матче Льва Яшина

22 октября 2019, 17:47
5

В ЛФК ЦСКА прошел матч памяти вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Ветераны сборной СССР одержали победу над ветеранами «Динамо» со счетом 5:4. Андрей Тихонов оформил дубль, по одному голу забили Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов. Динамовцы ответили дублем Дмитрия Булыкина, по голу забили Ролан Гусев и Эрик Корчагин.

За СССР сыграли: Дасаев, Нигматуллин, Хлестов, Хидиятулин, Ковтун, Шавло, Кузнецов, Оганесян, Саркисян, Яхимович, Шмаров, Кирьяков, Корнаухов, Тихонов, Шмарков, Бараса, Каряка, Маркаров, Милешкин.

«Динамо»: Уваров, Сметанин, Фролов, Лосев, Клюев, Подпалый, Половинчук, Смирнов, Аюпов, Булыкин, Гришин, Новгородов, Колыванов, Бородюк, Яшин, Гусев, Некрасов, Корчагин.

Главными тренерами были Анатолий Бышовец («Динамо»), Евгений Ловчев и Михаил Гершкович (оба — СССР).

  • 22 октября со дня рождения Яшина исполняется 90 лет.
  • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Источник: «Чемпионат»
Россия Динамо СССР Яшин Лев Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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3a zenit
1571755841
сколько хороших футболистов и знакомых фамилий...
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Суворов_лучший
1571756619
Молодцы все участники!!! Вот что по "Матч ТВ" показывать надо, а не сплошное пи...добольство до и после даже интересных матчей
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FanatSerj
1571757071
норм, футбольных "пенсов" подразмяли ))
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Антибиотик
1571757497
Эх, как бы я хотел бы быть на трибунах и посмотреть еще раз на футболистов сборной СССР! Какие футболисты были!
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dimag
1571760836
Вот что надо показывать по телеканалу Россия , а не Вечернего мудозвона Соловьева.
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