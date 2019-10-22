Газзаев: «Отметил бы великолепные артистические качества Тедеско. Актерство и тренерская работа – два разных направления»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал первый матч «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

– В одном из прошлых интервью я уже говорил, что считаю приглашение такого тренера очередным экспериментом, который закончится неудачно. Свое мнение с тех пор не поменял. Отметил бы, прежде всего, его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру «Больших и Малых академических театров».

Зачем было собирать игроков после матча в центре поля и что-то им говорить? Для этого вообще-то есть раздевалка. Поразило и послематчевое заявление по поводу нападающих и действий в атаке — у него есть «200 способов игры в футбол». 200!

– Правильно понимаю, что вы во всем этом видите игру на публику?

– Во-первых, я вижу, что команды с такими амбициями, традициями и возможностями, как «Спартак», не должны идти на подобные эксперименты. Давайте вспомним, каких иностранных тренеров приглашал, допустим, «Зенит».

К нам приезжали Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и другие авторитетные специалисты, которые имели солидный послужной список, добивались успехов в сильных европейских чемпионатах и на международной арене. И логично, что им удавалось добиться результата и в России. Но здесь — совсем другой случай. У человека за спиной всего два года тренерской карьеры на высоком уровне...

А во-вторых, не увидел ни одного из двухсот способов игры в атаке в матче с «Рубином», который, как вы верно отметили, не входит в число грандов Премьер-лиги. Считаю, что актерство и тренерская работа – это два совершенно разных направления. Решение руководства «Спартака» мне непонятно, хотя, безусловно, это не в моей компетенции.

– Какие тренерские, тактические решения Тедеско вам понравились?

– А как может понравиться, когда команда 75 минут играет непонятно во что? Большое преимущество было на стороне «Рубина». Казанцы должны были повести в счете, но им не хватило исполнительского мастерства. Только в последние минуты «Спартак» попытался создать остроту у чужих ворот. Было бы странно, случись иначе в домашней встрече на глазах у десятков тысяч красно-белых болельщиков, – сказал Газзаев.

«Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»