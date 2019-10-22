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  • Газзаев: «Отметил бы великолепные артистические качества Тедеско. Актерство и тренерская работа – два разных направления»

Газзаев: «Отметил бы великолепные артистические качества Тедеско. Актерство и тренерская работа – два разных направления»

22 октября 2019, 16:23
56

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал первый матч «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

– В одном из прошлых интервью я уже говорил, что считаю приглашение такого тренера очередным экспериментом, который закончится неудачно. Свое мнение с тех пор не поменял. Отметил бы, прежде всего, его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру «Больших и Малых академических театров».

Зачем было собирать игроков после матча в центре поля и что-то им говорить? Для этого вообще-то есть раздевалка. Поразило и послематчевое заявление по поводу нападающих и действий в атаке — у него есть «200 способов игры в футбол». 200!

– Правильно понимаю, что вы во всем этом видите игру на публику?

– Во-первых, я вижу, что команды с такими амбициями, традициями и возможностями, как «Спартак», не должны идти на подобные эксперименты. Давайте вспомним, каких иностранных тренеров приглашал, допустим, «Зенит».

К нам приезжали Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и другие авторитетные специалисты, которые имели солидный послужной список, добивались успехов в сильных европейских чемпионатах и на международной арене. И логично, что им удавалось добиться результата и в России. Но здесь — совсем другой случай. У человека за спиной всего два года тренерской карьеры на высоком уровне...

А во-вторых, не увидел ни одного из двухсот способов игры в атаке в матче с «Рубином», который, как вы верно отметили, не входит в число грандов Премьер-лиги. Считаю, что актерство и тренерская работа – это два совершенно разных направления. Решение руководства «Спартака» мне непонятно, хотя, безусловно, это не в моей компетенции.

– Какие тренерские, тактические решения Тедеско вам понравились?

– А как может понравиться, когда команда 75 минут играет непонятно во что? Большое преимущество было на стороне «Рубина». Казанцы должны были повести в счете, но им не хватило исполнительского мастерства. Только в последние минуты «Спартак» попытался создать остроту у чужих ворот. Было бы странно, случись иначе в домашней встрече на глазах у десятков тысяч красно-белых болельщиков, – сказал Газзаев.

  • «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
  • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Рубин Газзаев Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (56)
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Frenzybm
1571751552
Умник, разваливший Аланию, лучше бы вообще молчал...
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bset
1571751565
Щас бы по одному матчу судить, что тренер провалится) Он уже в шоке, куда он попал. То знание истории проверяют, то в клоуна покрасили, то псы какие-то лаят. Зоопарк какой-то.
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Viper for CSKA
1571753311
Уважаю Валерия Георгиевича за заслуги перед ЦСКА, но для такого опытного специалиста и ещё и официального лица подобные заявления неуместны. К нам приехал молодой иностранный тренер, возглавив совершенно кризисную команду с огромной армией болельщиков, провёл всего матч, а тут уже критика от отечественных тренеров. И ладно бы по существу, а то артистические данные увидели, анализ игры - крайне поверхностный, от зрителя в спортбаре больше конкретики дождешься. Зависть что ли отечественных тренеров распирает, что не им красно-белый руль доверили?
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Sanches65
1571756553
Пёс тоже самое говорил про Карреру...значит правильной дорогой идёт Спартак.
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erma
1571757374
Я не ожидал столько гавканья от наших "эспертов" по поводу Тедеско. Уже образовался целый фронт тренеров-патриотов, которых, видимо, замучил комплекс неполноценности. У нас полно людей которые отлично пиарятся, работать только мало кто может. Руки прочь от Тедеско, дайте спокойно поработать, время покажет ху из ***
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Боцман59rus
1571758812
Псина конская, не суй нос туда, куда собака свой член не суёт... Готовься к очередной прямой линии, для очередного кунилингуса Володе, подстилка с мандатом
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dimag
1571761661
Я, как болельщик ЦСКА, Валерия Георгиевича конечно уважаю, но должен признать, что он еще тот артист Больших и Малых театров.
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Hansson
1571762421
Я болельщик ЦСКА, но у меня вопрос, какого лешего ВГ лезет в чужой огород? Да и дайте уже человеку поработать, а? Романцев тоже ничего не выигрывал до прихода в ФК Спартак, работа с фарм клубом «Красная Пресня», и 13е место в первой лиге со Спартаком из Орджоникидзе Но ему дали шанс и он стал легендой Спартака
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мы_не_рабы
1571764740
Понятно, когда ветераны Спартака, которые его ( Спартак) так любят что готовы задушить в собственных объятьях, исходят на гавно, то ли от того что их не приглашают тренировать, то ли от старческого маразма, то ли по какой-то другой причине, это понятно. Но этот, из стойла госдумы, что буробит. Сам- то молодой с чего начинал? Динамо - легендарный клуб - бронза, крупное поражение в еврокубке - отставка, то ли по собственному, то ли просто "ушли". Прямо как у Тедеско в Бундес Лиге. Да, и в ЦСКА получилось только со второго захода. Это всё уже забыто? Слабоумие старческое? Или это защита отечественных тренеров, корпоративных интересов? А по поводу "артистизма", . то Газзаев и сам был тем ещё актером. Как в пословице: " в чужом глазу соринку видит, а в своём...........". Если тренер "живёт" игрой разве это плохо? Скажи это Гвардиоле, Мауринью, Клоппу, Сарри и многим другим. Чего напал на Спартак? Получится или не получится у Тедеско в Спартаке - увидим. Только не тренеру коней рассуждать на эту тему ( без обид болельщикам ЦСКА).
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AZ
1571767457
Какой ты сам клоун и артист... Подлиза презедента... Раньше уважал как человека, сейчас уважения 0..
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