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    Газзаев: «Отметил бы великолепные артистические качества Тедеско. Актерство и тренерская работа – два разных направления»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал первый матч «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

    – В одном из прошлых интервью я уже говорил, что считаю приглашение такого тренера очередным экспериментом, который закончится неудачно. Свое мнение с тех пор не поменял. Отметил бы, прежде всего, его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру «Больших и Малых академических театров».

    Зачем было собирать игроков после матча в центре поля и что-то им говорить? Для этого вообще-то есть раздевалка. Поразило и послематчевое заявление по поводу нападающих и действий в атаке — у него есть «200 способов игры в футбол». 200!

    – Правильно понимаю, что вы во всем этом видите игру на публику?

    – Во-первых, я вижу, что команды с такими амбициями, традициями и возможностями, как «Спартак», не должны идти на подобные эксперименты. Давайте вспомним, каких иностранных тренеров приглашал, допустим, «Зенит».

    К нам приезжали Дик Адвокат, Лучано Спаллетти и другие авторитетные специалисты, которые имели солидный послужной список, добивались успехов в сильных европейских чемпионатах и на международной арене. И логично, что им удавалось добиться результата и в России. Но здесь — совсем другой случай. У человека за спиной всего два года тренерской карьеры на высоком уровне...

    А во-вторых, не увидел ни одного из двухсот способов игры в атаке в матче с «Рубином», который, как вы верно отметили, не входит в число грандов Премьер-лиги. Считаю, что актерство и тренерская работа – это два совершенно разных направления. Решение руководства «Спартака» мне непонятно, хотя, безусловно, это не в моей компетенции.

    – Какие тренерские, тактические решения Тедеско вам понравились?

    – А как может понравиться, когда команда 75 минут играет непонятно во что? Большое преимущество было на стороне «Рубина». Казанцы должны были повести в счете, но им не хватило исполнительского мастерства. Только в последние минуты «Спартак» попытался создать остроту у чужих ворот. Было бы странно, случись иначе в домашней встрече на глазах у десятков тысяч красно-белых болельщиков, – сказал Газзаев.

    • «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
    • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

    Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии47
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      Рейтинг: +1945

      erma 16 минут назад

      Я не ожидал столько гавканья от наших "эспертов" по поводу Тедеско. Уже образовался целый фронт тренеров-патриотов, которых, видимо, замучил комплекс неполноценности. У нас полно людей которые отлично пиарятся, работать только мало кто может. Руки прочь от Тедеско, дайте спокойно поработать, время покажет ху из ***

      2
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      Рейтинг: +998

      rash1959 22 минуты назад

      Чем бы не закончилась работа Тедеско в Спартаке, но ПЁСгаззай останется ПСОМгаззаем навсегда.

      0
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      Рейтинг: +7217

      ufos73 25 минут назад

      Про артистизм псу ли гавкать?

      0
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      Рейтинг: +292

      Sanches65 30 минут назад

      Пёс тоже самое говорил про Карреру...значит правильной дорогой идёт Спартак.

      0
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      Рейтинг: +7140

      silver29 32 минуты назад

      Почему-то все зациклились на Тедеско, да флаг ему в руки пусть дерзает, но все забывают что тренера в Спартаке меняются раз в два года, кто в здравом уме поймет что команду так не создают и игровые схемы не наигрывают. Ведь когда назначали Кононова большинство крутило пальцем у виска, типа чем он лучше, Карреры похоже наступает время прыжка на грабли, опять самолично Федун назначает, без видимых на то оснований (((( Или вам печальный опыт десятка предыдущих тренеров Спартака не опыт ? Блажен кто верит, а главное НИКТО не виноват, собачьтесь тут из-за не адеквата владельца (((((

      0
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      Рейтинг: +951

      serhio80 37 минут назад

      Газзаев, знаешь такую поговорку? Собака лает, караван идет.
      Газзаев @

      1
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      Рейтинг: +331

      СвинкаСправедливости 38 минут назад

      И где он там уже наиграть успел?

      0
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      Рейтинг: +1207

      PNZ1985 42 минуты назад

      4 дня у руля и хотят тики таку ..смешно

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      Рейтинг: +838

      Decorhome 42 минуты назад

      Извините, но хватит уже клоунов. Давайте играть в футбол

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      Рейтинг: +49

      паха1991 46 минут назад

      господи хватит хейтить ...я сам не люблю спам.нооо..дайте человеку поработать какое то время.потом судите....омг

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