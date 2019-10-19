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  • Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

19 октября 2019, 19:16
30

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты.

Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всe для победы, но, к сожалению, не получилось.

С чем связана смена схемы? Мы играли «4-4-2» с ромбом в центре поля весь матч. Всe дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», – отметил Тедеско.

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

«Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Тедеско Доменико
Комментарии (30)
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батог
1571502993
Дааааа, работы у Доменико море ! Еще с Туном вроде бы зачатки команды были. А теперь скорости нет, по воротам пнуть некому, в контратаку бежать некому. Цорн с покупками 50% не угадал ! Короче, успехов Доменико в разгребании.....
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oyabun
1571503186
Получается к матчу, что называется, "перегорели".
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vka1970
1571503401
Первый блин комом. Радует , что впервые за долгое время не пропустили, а это дорогого стоит. С чего то всё таки стоит начинать.Например с обороны.
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subbotaspartak
1571504202
Щюрле, Бакаев, Тиль, Умяров - полный ноль, Остальные - 0,2. Максименко лучший, но он не забивает...
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Фан666
1571504329
Дядя, спартачи такую пургу уже много лет несут, ты уже заразился?
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NEONFOL
1571506438
Шурле на опыте нужен команде, а вот Тиль конечно не то не сё, но рановато судить по одной игре, всё таки нужно пару месяцев
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ufos73
1571506487
Рано что то говорить, меньше недели работает, да и не мог он в первом вью сказать, Игра была равна, играли два го**!...
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Taps
1571508669
Убогая игра. Бабки стричь хотят, но играть не умеют и не хотят.
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portero
1571510055
Рубин играл хорошо, Спартак слабовато, ожидал большего.
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JTherry
1571519443
по игре - Шюррле, Тилль и Крал были лишними на поле, что ни движение, все невпопад... да и Мельгарехо сильно сдал или перестал верить в себя, ничем другим не могу объяснить его "действия" на поле... единственный плюс - не пропустили...
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