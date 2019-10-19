Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты.

Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всe для победы, но, к сожалению, не получилось.

С чем связана смена схемы? Мы играли «4-4-2» с ромбом в центре поля весь матч. Всe дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», – отметил Тедеско.

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