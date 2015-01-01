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    Тедеско: «Спартак» недоволен результатом, у ребят всю неделю горели глаза»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

    «Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть этот матч. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, победить не получилось. Наверное, потому, что в первом тайме мы давали сопернику очень много владеть мячом, создавать моменты.

    Во втором тайме мы поменяли манеру прессинга, у нас стало больше получаться, у нас стало много моментов и подходов. А «Рубин», если не ошибаюсь, создал только два шанса. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Мельгарехо, Бакаев, Ларссон. Мы сделали всe для победы, но, к сожалению, не получилось.

    С чем связана смена схемы? Мы играли «4-4-2» с ромбом в центре поля весь матч. Всe дело в том, что мы поменяли манеру прессинга во втором тайме. В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, после перерыва эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров», – отметил Тедеско.

    РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с «Рубином»

    «Спартак» не может выиграть на протяжении шести матчей в РПЛ. В последний раз такое было в 2015 году

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7197

      ufos73 26 минут назад

      Рано что то говорить, меньше недели работает, да и не мог он в первом вью сказать, Игра была равна, играли два го**!...

      0
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      Рейтинг: +132

      NEONFOL 27 минут назад

      Шурле на опыте нужен команде, а вот Тиль конечно не то не сё, но рановато судить по одной игре, всё таки нужно пару месяцев

      0
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      Рейтинг: +1602

      Фан666 1 час назад

      Дядя, спартачи такую пургу уже много лет несут, ты уже заразился?

      1
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      Рейтинг: +4457

      subbotaspartak 1 час назад

      Щюрле, Бакаев, Тиль, Умяров - полный ноль,
      Остальные - 0,2.
      Максименко лучший, но он не забивает...

      0
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      Рейтинг: +205

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      У нас горят не только глаза, давайте парни начинайте.

      0
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      Рейтинг: +9178

      vka1970 1 час назад

      Первый блин комом.
      Радует , что впервые за долгое время не пропустили, а это дорогого стоит.
      С чего то всё таки стоит начинать.Например с обороны.

      2
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      Рейтинг: +126

      Завулон new new > vka1970 43 минуты назад

      Дорогого стоит от убитого Рубина?

      0
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      Рейтинг: +20596

      oyabun 1 час назад

      Получается к матчу, что называется, "перегорели".

      2
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      Рейтинг: +377

      playsh 1 час назад

      Кличку он себе уже придумал,по-моему.когда сказал,что приехал "в Спартак не в балет играть"
      Вот и погоняло ему достойное --Балерон.

      -2
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      Рейтинг: +18122

      VVM1964 > playsh 42 минуты назад

      Мой вариант - Геракл , разгребать подобное сродни подвигу по расчистки " авгиевых конюшен " , кстати герой успешно справился )))

      0
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      Рейтинг: +6388

      батог 1 час назад

      Дааааа, работы у Доменико море ! Еще с Туном вроде бы зачатки команды были. А теперь скорости нет, по воротам пнуть некому, в контратаку бежать некому. Цорн с покупками 50% не угадал ! Короче, успехов Доменико в разгребании.....

      4
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      Рейтинг: +1255

      AZ 1 час назад

      щас спартачи кличку как обычно обидную придумают новому коучу... По традиции... Наверное единственный клуб, который придумывает кликухи своим тренерам, и всегда ими недоволен...

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      Рейтинг: +20596

      oyabun > AZ 1 час назад

      у него уже есть - Джокер.

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      Рейтинг: +18122

      VVM1964 > oyabun 42 минуты назад

      Звучит оптимистичнее чем пиджак )))

      0
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      Рейтинг: +1255

      AZ > oyabun 25 минут назад

      вот пока джокер... Потому что еще доверие есть к нему... Когда захотите , чтобы его выгнали, будет уже не "джокер" , а что нибудь обидное, сам же знаешь )

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