Хеведес: «Оставил историю с Тедеско позади»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о совместной работе с нынешним главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в «Шальке-04».
— «Локомотив» скоро встретится со «Спартаком», который с недавних пор тренирует Доменико Тедеско. Он отобрал у вас повязку в «Шальке» и при нем вы ушли из клуба. Если увидите его, пожмете руку?
— Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в «Локомотиве», выиграл два трофея. А история с Тедеско — я оставил ее позади.
— С этого сезона за «Спартак» играет ваш бывший партнер по сборной Андре Шюррле. Общаетесь с ним?
— Конечно. Хотя о футболе мы говорим мало. В основном обсуждаем какие-то бытовые моменты.
— Вы же в курсе, что он мог перейти в «Локомотив».
— Такие разговоры были, да. Андре усилил бы «Локомотив», но он решил иначе, – сказал Хеведес.
- «Локомотив» сыграет со «Спартаком» 27 октября.
- Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Хеведес не смог ужиться с Тедеско.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».