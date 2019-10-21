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    Хеведес: «Оставил историю с Тедеско позади»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о совместной работе с нынешним главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в «Шальке-04».

    — «Локомотив» скоро встретится со «Спартаком», который с недавних пор тренирует Доменико Тедеско. Он отобрал у вас повязку в «Шальке» и при нем вы ушли из клуба. Если увидите его, пожмете руку?

    — Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в «Локомотиве», выиграл два трофея. А история с Тедеско — я оставил ее позади.

    — С этого сезона за «Спартак» играет ваш бывший партнер по сборной Андре Шюррле. Общаетесь с ним?

    — Конечно. Хотя о футболе мы говорим мало. В основном обсуждаем какие-то бытовые моменты.

    — Вы же в курсе, что он мог перейти в «Локомотив».

    — Такие разговоры были, да. Андре усилил бы «Локомотив», но он решил иначе, – сказал Хеведес.

    • «Локомотив» сыграет со «Спартаком» 27 октября.
    • Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Хеведес не смог ужиться с Тедеско.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3770

      paracetamol 4 минуты назад

      Локо свиням наковыряет. Придется нового тренеришку искать!

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      Рейтинг: +509

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Доменико Тедеско отобрал у вас повяску и выгнал из клуба! Какие вы журналюги дебилы, лишьбы масло в огонь подлить, УРОДЫ ни каких чюств и уважение к игроку..

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