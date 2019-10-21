Хеведес: «Оставил историю с Тедеско позади»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о совместной работе с нынешним главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в «Шальке-04».

— «Локомотив» скоро встретится со «Спартаком», который с недавних пор тренирует Доменико Тедеско. Он отобрал у вас повязку в «Шальке» и при нем вы ушли из клуба. Если увидите его, пожмете руку?

— Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в «Локомотиве», выиграл два трофея. А история с Тедеско — я оставил ее позади.

— С этого сезона за «Спартак» играет ваш бывший партнер по сборной Андре Шюррле. Общаетесь с ним?

— Конечно. Хотя о футболе мы говорим мало. В основном обсуждаем какие-то бытовые моменты.

— Вы же в курсе, что он мог перейти в «Локомотив».

— Такие разговоры были, да. Андре усилил бы «Локомотив», но он решил иначе, – сказал Хеведес.