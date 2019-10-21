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  • Аленичев – о переходе в «Рому»: «В том году Романцев объявил, что никого никуда не отпустит. Но для меня сделал исключение»

Аленичев – о переходе в «Рому»: «В том году Романцев объявил, что никого никуда не отпустит. Но для меня сделал исключение»

21 октября 2019, 00:58
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Ромы» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах трансфера в итальянский клуб. Он случился в 1998 году.

«Многое решил 1997 год, когда меня признали лучшим футболистом страны. Мне 25 лет, все впереди, можно выиграть еще несколько чемпионатов и кубков подряд, а этого уже недостаточно, нужно идти дальше.

Непросто было сделать такой шаг — подойти к Олегу Романцеву и отпроситься. Но предложение из «Ромы» уже поступило, я решился. Набрался храбрости, подхожу, объясняю ситуацию. «Олег Иваныч, отпустите?» — «Дима, решай сам». А я для себя уже все решил. В том году Романцев объявил: «Никого никуда не отпущу». Но для меня, получается, сделал исключение», – цитирует Аленичева «Матч ТВ».

  • В Риме россиянин выступал с 1998 по 2000 годы (28 матчей в Серии А, два гола).
  • Больше всего в Европе игр Аленичев провел за «Порту» (2000-2004 годы).
  • Сейчас Аленичев-тренер находится без работы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Романцев Олег Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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AHTUNGBOL
1571636757
Дмитрий был очень хорошим игроком, то что у него не получилось пока на тренерском месте, не повод его ********** и унижать, сейчас таких примеров и нету, кроме Головина, и это очень плохо для нашего футбола...
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Александ1982
1571649387
один из игроков достойно представлял наш чемпионат за бугром!! хорошо играл Дмитрий!!! теперь наших за границей и не знают
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