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    Аленичев – о переходе в «Рому»: «В том году Романцев объявил, что никого никуда не отпустит. Но для меня сделал исключение»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Ромы» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах трансфера в итальянский клуб. Он случился в 1998 году.

    «Многое решил 1997 год, когда меня признали лучшим футболистом страны. Мне 25 лет, все впереди, можно выиграть еще несколько чемпионатов и кубков подряд, а этого уже недостаточно, нужно идти дальше.

    Непросто было сделать такой шаг — подойти к Олегу Романцеву и отпроситься. Но предложение из «Ромы» уже поступило, я решился. Набрался храбрости, подхожу, объясняю ситуацию. «Олег Иваныч, отпустите?» — «Дима, решай сам». А я для себя уже все решил. В том году Романцев объявил: «Никого никуда не отпущу». Но для меня, получается, сделал исключение», – цитирует Аленичева «Матч ТВ».

    • В Риме россиянин выступал с 1998 по 2000 годы (28 матчей в Серии А, два гола).
    • Больше всего в Европе игр Аленичев провел за «Порту» (2000-2004 годы).
    • Сейчас Аленичев-тренер находится без работы.

    Источник: «Матч ТВ»

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