Аленичев – о переходе в «Рому»: «В том году Романцев объявил, что никого никуда не отпустит. Но для меня сделал исключение»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Ромы» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах трансфера в итальянский клуб. Он случился в 1998 году.

«Многое решил 1997 год, когда меня признали лучшим футболистом страны. Мне 25 лет, все впереди, можно выиграть еще несколько чемпионатов и кубков подряд, а этого уже недостаточно, нужно идти дальше.

Непросто было сделать такой шаг — подойти к Олегу Романцеву и отпроситься. Но предложение из «Ромы» уже поступило, я решился. Набрался храбрости, подхожу, объясняю ситуацию. «Олег Иваныч, отпустите?» — «Дима, решай сам». А я для себя уже все решил. В том году Романцев объявил: «Никого никуда не отпущу». Но для меня, получается, сделал исключение», – цитирует Аленичева «Матч ТВ».