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    Федотов – об удалении в матче с «Крыльями Советов: «В прошлый раз этот арбитр удалил половину тренерского штаба «Оренбурга»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

    «Вопросик надо задать по моему удалению. Я просто стоял и разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята, схватили меня за грудки, и я за это получил красную карточку. Просто великолепно! Больше вообще говорить нечего.

    Это какая-то моя личная неприязнь к арбитру? Я к нему вообще никакого отношения не имею. Он в прошлом матче половину тренерского штаба у нас удалил, сейчас то же самое повторяется. Если такие эмоции возникают, как-то же в других матчах играют, когда все адекватно, спокойно и тихо», – заявил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1459

      Валерий1965 19 минут назад

      Удаления абсолютно заслуженные! Оренбург поражения не заслужил, но попадать в рамку нужно!

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