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  • Федотов – об удалении в матче с «Крыльями Советов: «В прошлый раз этот арбитр удалил половину тренерского штаба «Оренбурга»

Федотов – об удалении в матче с «Крыльями Советов: «В прошлый раз этот арбитр удалил половину тренерского штаба «Оренбурга»

20 октября 2019, 14:20
3

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Вопросик надо задать по моему удалению. Я просто стоял и разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята, схватили меня за грудки, и я за это получил красную карточку. Просто великолепно! Больше вообще говорить нечего.

Это какая-то моя личная неприязнь к арбитру? Я к нему вообще никакого отношения не имею. Он в прошлом матче половину тренерского штаба у нас удалил, сейчас то же самое повторяется. Если такие эмоции возникают, как-то же в других матчах играют, когда все адекватно, спокойно и тихо», – заявил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Валерий1965
1571570647
Удаления абсолютно заслуженные! Оренбург поражения не заслужил, но попадать в рамку нужно!
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Ганнибал Лектор
1571580843
Я тоже не увидел поводов для удаления тренера Оренбурга. Благо, что есть повторы. Повод оценить поведение арбитра, если в РФС хотят порядка. Хотя о чем я - хотели бы порядка, он давно был бы.
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АКС-74У
1571587592
«В прошлый раз этот арбитр удалил половину тренерского штаба «Оренбурга», а сейчас только одного. Прогресс!
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