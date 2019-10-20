Федотов – об удалении в матче с «Крыльями Советов: «В прошлый раз этот арбитр удалил половину тренерского штаба «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Вопросик надо задать по моему удалению. Я просто стоял и разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята, схватили меня за грудки, и я за это получил красную карточку. Просто великолепно! Больше вообще говорить нечего.

Это какая-то моя личная неприязнь к арбитру? Я к нему вообще никакого отношения не имею. Он в прошлом матче половину тренерского штаба у нас удалил, сейчас то же самое повторяется. Если такие эмоции возникают, как-то же в других матчах играют, когда все адекватно, спокойно и тихо», – заявил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Божович, Федотов и Анюков получили красные карточки на последней минуте матча «Оренбург» – «Крылья Советов»