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    Журналистов «СЭ» не пустили на матч «Спартак» – «Рубин». Им выдали билеты на «Джокера» вместо аккредитаций

    Журналистов издания «СЭ» не пустили в ложу прессы на матч 13-го тура РПЛ «Спартак»«Рубин». Вместо этого сотрудники пресс-службы «Спартака» выдали журналистам билеты на кинофильм «Джокер», сделав отсылку к недавней обложке газеты, где главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предстал в образе Джокера.

    В связи с последними событиями между «Спартаком» и «СЭ», как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином».

    Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на неe мы не держали никакого зла. Трeм обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили билеты на «Джокер». Какой бы конфликтной ни была ситуация – всегда хорошо, когда люди проявляют здоровое чувство юмора», – написал журналист «СЭ» Игорь Рабинер в своем инстаграме.

    «Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

    Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

    Источник: инстаграм журналиста Игоря Рабинера

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      aldar xose 18 минут назад

      Наконец то

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      Рейтинг: +1119

      exreporter 38 минут назад

      глупость какая. это было бы отлично, если бы речь шла об оскорблении.
      а тут.. такая игра вроде кружевная. намеки, сарказм. В Италии какой-нибудь это все часть действа.

      0
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      Рейтинг: +2809

      мы_не_рабы 40 минут назад

      Красавцы! Хороший ответ желтушной прессе!

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      Рейтинг: +1793

      Борат 44 минуты назад

      Позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +789

      Aston 46 минут назад

      Все справедливо)

      1
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      Рейтинг: +301

      alarm 48 минут назад

      снова стыдно за спартак)

      0
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      Рейтинг: +900

      AHTUNGBOL 52 минуты назад

      Рабинер, как чистокровный ариец, обиделся, но все равно подлизал попку, чтоб на следующий матч пустили..

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      Рейтинг: +1435

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Этим петухам ( эмблема газеты ) не место на играх Спартака.

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      Рейтинг: +1793

      Борат > Alekxei Z. 44 минуты назад

      Почему фратрии место, а СЭ не место?

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      Рейтинг: +4212

      ivany4 57 минут назад

      Ну и правильно.
      Если не дается спортивная журналистика, пусть пишут рецензии к фильмам.))

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