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  • Журналистов «СЭ» не пустили на матч «Спартак» – «Рубин». Им выдали билеты на «Джокера» вместо аккредитаций

Журналистов «СЭ» не пустили на матч «Спартак» – «Рубин». Им выдали билеты на «Джокера» вместо аккредитаций

19 октября 2019, 22:14
26

Журналистов издания «СЭ» не пустили в ложу прессы на матч 13-го тура РПЛ «Спартак»«Рубин». Вместо этого сотрудники пресс-службы «Спартака» выдали журналистам билеты на кинофильм «Джокер», сделав отсылку к недавней обложке газеты, где главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предстал в образе Джокера.

В связи с последними событиями между «Спартаком» и «СЭ», как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином».

Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на неe мы не держали никакого зла. Трeм обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили билеты на «Джокер». Какой бы конфликтной ни была ситуация – всегда хорошо, когда люди проявляют здоровое чувство юмора», – написал журналист «СЭ» Игорь Рабинер в своем инстаграме.

«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

Источник: инстаграм журналиста Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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AHTUNGBOL
1571513052
Рабинер, как чистокровный ариец, обиделся, но все равно подлизал попку, чтоб на следующий матч пустили..
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Aston
1571513391
Все справедливо)
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мы_не_рабы
1571513738
Красавцы! Хороший ответ желтушной прессе!
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aldar xose
1571515074
Наконец то
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ufos73
1571516538
Правильно! Этот туалетный листок пожизненно надо запретить на Спартак ходить, а не тока на Рубин!
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VVM1964
1571516748
А что - креативненько ))) , а если серьезно , то эту борзописцев давно пора поставить на место .
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Alex Flash
1571521894
Адекватный ответ.С юмором
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bset
1571526228
Ну на пресс-конференцию обычно журналистов приглашают. А писак из СЭ журналистами назвать язык не поворачивается.
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Viper for CSKA
1571545217
Всё правильно. Этим кадрам на пресс-конференциях делать нечего. Там нужны профессиональные журналисты, а не профессиональные дауны. Пусть во главе с Рабинером в КВН идут или в Камеди Клаб своё ущербное чувство юмора демонстрировать. А вот у пресс службы Спартака чувство юмора оказалось на уровне. Шикарный ход!
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vka1970
1571559134
А Цорн то с юмором оказался. Завуалированно отослал СЭ ..........................................в поле. Кра-со- тень!
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