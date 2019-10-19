Журналистов «СЭ» не пустили на матч «Спартак» – «Рубин». Им выдали билеты на «Джокера» вместо аккредитаций

Журналистов издания «СЭ» не пустили в ложу прессы на матч 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Рубин». Вместо этого сотрудники пресс-службы «Спартака» выдали журналистам билеты на кинофильм «Джокер», сделав отсылку к недавней обложке газеты, где главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско предстал в образе Джокера.

В связи с последними событиями между «Спартаком» и «СЭ», как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином».

Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на неe мы не держали никакого зла. Трeм обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили билеты на «Джокер». Какой бы конфликтной ни была ситуация – всегда хорошо, когда люди проявляют здоровое чувство юмора», – написал журналист «СЭ» Игорь Рабинер в своем инстаграме.

«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»