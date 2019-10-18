Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку свежего номера газеты «Спорт-Экспресс», на которой немец изображен в образе Джокера.
«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», – сказал Тедеско.
- «Спартак» объявил о назначении нового тренера 14 октября.
- Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
- «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».
Источник: «Чемпионат»