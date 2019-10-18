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Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

18 октября 2019, 14:23
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку свежего номера газеты «Спорт-Экспресс», на которой немец изображен в образе Джокера.

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» объявил о назначении нового тренера 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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RotBerg
1571399188
Малыш ты ещё не представляешь сколько комплиментов выслушаешь, при чем от своих же) ведь главный девиз один за всех))
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bset
1571402105
Тедеско сказал: "Сочту за комплимент" Тедеско подумал: "Какие-то е...тые журналисты в России" Вежливый парень, в Европе не принято словами бросаться налево и направо. Со временем привыкнет и будет иначе отвечать. Но лучше пусть заткнет всем рот результатом. Я, конечно, радуюсь, что Спартак на дне таблицы, но негоже команде с такой истории и такой армией болельщиков так играть.
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subbotaspartak
1571402975
А в чё они играют? У нас главный в колоде туз. В ази, в секу, в дурака... джокер - карапуз.
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Alex Flash
1571405971
А вgруг и вправgу Джокер!
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Great Tartaria
1571410439
так то это грим Джокера из Бэтмэна ( судя по последнему фильму) а тот как известно был шизофреником, обиженым по жизни, и тп..... ну хорошо хоть не в образе Доминика джокера........
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