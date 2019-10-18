Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку свежего номера газеты «Спорт-Экспресс», на которой немец изображен в образе Джокера.

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», – сказал Тедеско.