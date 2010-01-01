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    Тедеско – об обложке «СЭ»: «Сочту это за комплимент»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на обложку свежего номера газеты «Спорт-Экспресс», на которой немец изображен в образе Джокера.

    «Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» объявил о назначении нового тренера 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Завтра Тедеско дебютирует у руля команды в домашнем матче с «Рубином».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4455

      subbotaspartak 33 минуты назад

      А в чё они играют?
      У нас главный в колоде туз.
      В ази, в секу, в дурака...
      джокер - карапуз.

      0
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      Рейтинг: +12015

      bset 48 минут назад

      Тедеско сказал: "Сочту за комплимент"
      Тедеско подумал: "Какие-то е...тые журналисты в России"
      Вежливый парень, в Европе не принято словами бросаться налево и направо. Со временем привыкнет и будет иначе отвечать. Но лучше пусть заткнет всем рот результатом. Я, конечно, радуюсь, что Спартак на дне таблицы, но негоже команде с такой истории и такой армией болельщиков так играть.

      3
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      Рейтинг: +1751

      Борат 1 час назад

      ладно, дадим тадеске поработать,
      глядишь, вруг и выведет спартак на 9-ое место на багаже кононова!

      1
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      Рейтинг: +21016

      gol_kak_sokol > Борат 40 минут назад

      Ядовито, но весело.

      0
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      Рейтинг: +3020

      RotBerg 1 час назад

      Малыш ты ещё не представляешь сколько комплиментов выслушаешь, при чем от своих же) ведь главный девиз один за всех))

      2
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