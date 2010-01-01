«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, обложка с Тедеско не согласовывалась со «Спартаком».