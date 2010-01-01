«Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

На эмблеме этого издания ПЕТУХ.
Проплаченное петушиное издание.
Отсосы грёбанные.
Спартачи, байкотируйте С-Э !!!
«Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, обложка с Тедеско не согласовывалась со «Спартаком».
- «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
- Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
- Московский клуб по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.