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    «Спорт-Экспресс» выпустил номер с Тедеско в образе Джокера

    «Спорт-Экспресс» анонсировал выход свежего номера с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе Джокера на обложке.

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, обложка с Тедеско не согласовывалась со «Спартаком».

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Московский клуб по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1415

      Alekxei Z. 12 минут назад

      На эмблеме этого издания ПЕТУХ.
      Проплаченное петушиное издание.
      Отсосы грёбанные.
      Спартачи, байкотируйте С-Э !!!

      0
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      Рейтинг: +3018

      RotBerg 15 минут назад

      По делу))

      1
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      Рейтинг: +8139

      KLIM777 28 минут назад

      смешно))

      1
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      Рейтинг: +3488

      Viper for CSKA 1 час назад

      Отлично, спасибо, Спорт Экспресс! Вы, как никто, способствуете улучшению имиджа России заграницей. Несомненно, представление иностранного тренера, который ещё ни одного матча даже не провёл, в образе клоуна - это то, что нужно, чтобы привлекать молодых иностранных спортсменов и специалистов в Россию. Раньше мы привлекали деньгами, а теперь у нас ещё есть ущербное чувство юмора редакторов Спорт Экспресса! Это несомненно победа!

      5
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      Рейтинг: +2793

      мы_не_рабы > Viper for CSKA 26 минут назад

      Да они чихали на имидж России! Всё что им надо, хайпануть и заработать на этом бабла. Причём, в их понимании, Спартак подходит для этого лучше всего. Было бы неплохо, думаю для всех клубов РФС, если юристы Спартака поставят на место этих дебилоидов, что бы впредь не повадно было.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3018

      RotBerg 1 час назад

      Полу покера...)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Спартач80 > RotBerg 42 минуты назад

      Нет,тебя там не печатали.

      1
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      Рейтинг: +1744

      Борат 1 час назад

      вот умора! жду завтра клоунаду на поле в исполнении спартачей и лапочкина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      Джой > Борат 1 час назад

      На багаже Кононова доедет.

      2
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      Рейтинг: +18054

      VVM1964 > Борат 1 час назад

      Ты еще не обоссался от смеха ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +903

      serhio80 > VVM1964 20 минут назад

      он уже обосрался, впрочем как обычно)

      -2
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      Рейтинг: +742

      Alex Flash 1 час назад

      Daйте ему пораbотать. Штрафануть наdо za becпреdel

      1
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      Рейтинг: +3641

      nik55 1 час назад

      выполнили чей то заказ за деньги-----а Семина или Семака слабо ?

      1
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      Рейтинг: +1776

      SarJr 1 час назад

      И здесь тоже хайп этому убогому отстойному фильму....

      3
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      Рейтинг: +1716

      I_R_O_N_M_A_N > SarJr 1 час назад

      Ты смотрел этот фильм Д О Л Б А Е Б????

      Если нет и просто высираешь, то пошёл ***** отсюда, а если смотрел, то ты просто тупой **** как бревно и не дорос до таких фильмов - твой уровень последние части Форсажа убогий

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      Рейтинг: +609

      Я - легенда 1 час назад

      Спорт-Экспресс, такое впечатление, стал дешёвыми способами привлекать аудиторию. И фразу самую что ни на есть провокационную вынесли в заголовок.

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