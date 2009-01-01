Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»

    Пресс-служба «Ростова» выпустила анонс матча 13 тура РПЛ против «Зенита». Постер гласит, что игра – это «битва двух столиц». Фото доступно ниже.

    Южане последний раз побеждали в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года. Тогда команда Миодрага Божовича обыграла «Зенит» со счетом 2:0. Голы забили Виталий Дьяков и Тимофей Калачев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Газпром Арене».
    • Обе команды имеют равное количество очков.
    • На игре ожидается до 55 тысяч зрителей.

    Источник: твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru