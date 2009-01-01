«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»

Наверное они имели ввиду футбольные столицы.
Пресс-служба «Ростова» выпустила анонс матча 13 тура РПЛ против «Зенита». Постер гласит, что игра – это «битва двух столиц». Фото доступно ниже.
Южане последний раз побеждали в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года. Тогда команда Миодрага Божовича обыграла «Зенит» со счетом 2:0. Голы забили Виталий Дьяков и Тимофей Калачев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Газпром Арене».
- Обе команды имеют равное количество очков.
- На игре ожидается до 55 тысяч зрителей.