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  • «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»

19 октября 2019, 16:44
7

Пресс-служба «Ростова» выпустила анонс матча 13 тура РПЛ против «Зенита». Постер гласит, что игра – это «битва двух столиц». Фото доступно ниже.

Южане последний раз побеждали в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года. Тогда команда Миодрага Божовича обыграла «Зенит» со счетом 2:0. Голы забили Виталий Дьяков и Тимофей Калачев.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Газпром Арене».
  • Обе команды имеют равное количество очков.
  • На игре ожидается до 55 тысяч зрителей.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (7)
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Ссппааррттаакк
1571493674
А почему не Кубок Мира ?
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Skull_Boy
1571493797
А Ростов столица чего?
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jet andy
1571495243
Наверное они имели ввиду футбольные столицы.
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srg38
1571502566
Южная столица против северной, всё верно.
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Вальдемар IV
1571508088
у ростова все полыхает что краснодар себя столицей юга называет, так россия везде одинакого убого а в футбольном плане безусловно, 3-0 бомжам гореть не дело
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Антибиотик
1571513813
И где эти хреновы болелы Ростова, которые возомнили из себя команду в группе лидеров чемпионата? Только над Спартаком и Локомотивом могут смеяться. Унизили вас и поделом!
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