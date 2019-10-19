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  • Мутко: «Уверен, Дзюба будет лучшим бомбардиром сборной России, болею за него, фанатею»

Мутко: «Уверен, Дзюба будет лучшим бомбардиром сборной России, болею за него, фанатею»

19 октября 2019, 14:30
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Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, что болеет за форварда сборной России Артема Дзюбу. Футболист забил за команду 24 гола.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети. Артем говорит на всех языках – английском, украинском, испанском, классиков цитирует.

Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу Кержакова тоже очень люблю, но побыл – отдай другому», – сказал Мутко «Р-Спорт».

  • Кержаков лидирует в списке бомбардиров сборной с 30 голами.
  • Дзюбой интересуется «Интер».
  • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Мутко Виталий
Комментарии (3)
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yarik1_78
1571485465
Лэт ми спик фром май харт ин инглиш.
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Plyash
1571501315
Не трогай Артёма, дурко, надоел уже, функционер хренов. Единственное,что ты можешь сделать,это сглазить парня.Отвянь от него уже.
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Чец
1571509067
Как могло статься, что Дзюба лучший футболер страны, или мы его неодооценили.
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