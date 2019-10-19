Мутко: «Уверен, Дзюба будет лучшим бомбардиром сборной России, болею за него, фанатею»

Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, что болеет за форварда сборной России Артема Дзюбу. Футболист забил за команду 24 гола.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети. Артем говорит на всех языках – английском, украинском, испанском, классиков цитирует.

Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу Кержакова тоже очень люблю, но побыл – отдай другому», – сказал Мутко «Р-Спорт».