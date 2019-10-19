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    Мутко: «Уверен, Дзюба будет лучшим бомбардиром сборной России, болею за него, фанатею»

    Вице-премьер России, бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, что болеет за форварда сборной России Артема Дзюбу. Футболист забил за команду 24 гола.

    «Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети. Артем говорит на всех языках – английском, украинском, испанском, классиков цитирует.

    Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу Кержакова тоже очень люблю, но побыл – отдай другому», – сказал Мутко «Р-Спорт».

    • Кержаков лидирует в списке бомбардиров сборной с 30 голами.
    • Дзюбой интересуется «Интер».
    • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21027

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Согласен, если будет все время играть с арабами и командами типа Сан Марино. Тут просто: тот кто в составе - тот лучший бомбардир. Если Мудко говорит о знании языков, как специалист в этом вопросе, то зюбу можно продвигать в оон.

      1
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      Рейтинг: +1961

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Вся страна от тебя, Мудкл х.уе.ет.

      2
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      Рейтинг: +410

      yarik1_78 1 час назад

      Лэт ми спик фром май харт ин инглиш.

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