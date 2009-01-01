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    Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, есть ли у команды цель помочь нападающему Эльдору Шомуродову выиграть бомбардирскую гонку в российской Премьер-лиге.

    – Есть задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата?

    – Такого нет, но он сам красавец – забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5472

      a-rakhmatov 29 минут назад

      Надеемся на успех Ростова и желаем Шоме забить Зениту тоже....))

      0
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      Рейтинг: +3733

      paracetamol 32 минуты назад

      Накидает вам Зенит сегодня!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1153

      Boeung777 2 часа назад

      Вы играйте и выигрывайте, а кто именно будет забивать, не важно! Хотя, Шомуродов - красавчик!

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