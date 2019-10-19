Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, есть ли у команды цель помочь нападающему Эльдору Шомуродову выиграть бомбардирскую гонку в российской Премьер-лиге.

– Есть задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата?

– Такого нет, но он сам красавец – забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.