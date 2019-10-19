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  • Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

Байрамян: «Будем стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

19 октября 2019, 10:48
3

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, есть ли у команды цель помочь нападающему Эльдору Шомуродову выиграть бомбардирскую гонку в российской Премьер-лиге.

– Есть задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата?

– Такого нет, но он сам красавец – забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен Шомуродов Эльдор
Комментарии (3)
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Boeung777
1571471479
Вы играйте и выигрывайте, а кто именно будет забивать, не важно! Хотя, Шомуродов - красавчик!
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paracetamol
1571478999
Накидает вам Зенит сегодня!
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a-rakhmatov
1571479234
Надеемся на успех Ростова и желаем Шоме забить Зениту тоже....))
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