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«Зенит» рассчитывает зимой купить плеймейкера

19 октября 2019, 01:30
20

В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает приобрести атакующего полузащитника. Такой вопрос стоит на повестке дня клуба, информирует санкт-петербургский журналист Геннадий Орлов.

По словам комментатора, у действующих чемпионов России с точки зрения финансового фэйр-плей есть возможность купить плеймейкера «за хорошие деньги». В РПЛ «Зенит» сейчас идет четвертым.

  • В группе Лиги чемпионов российский клуб лидирует.
  • В 19:00 по Москве «Зенит» сыграет в 13 туре РПЛ с «Ростовом».
  • На следующей неделе зенитовцы проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Джой
1571443302
Бруно Фернандес из Спортинга,знаем. Не пойдет. Будут наигрывать Дриусси, не потянет. Купят защитника,сломают....Ничего вылечим подумал Рибалта
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Niko
1571463684
Финансовый фэир плей на Зенит не распространяется. Надо брать хорошего, что б наверняка. Лямов за 50
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Decorhome
1571465951
И нападающего нужно будет присмотреть, если Дзюба уйдет
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Ганнибал Лектор
1571467030
Лишь бы это был именно плеймейкер, молодой, ЗДОРОВЫЙ и талантливый, а не сбитый летчик
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стас 1980
1571471058
Давно пора
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paracetamol
1571476753
А Малколм на что? Или деньги на ветер?
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VVadic
1571479305
Малкома с почётной пенсией в Бразилию. Как могли так обосраться - не понимаю(
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Давид59
1571480412
Надеюсь Малком всё же поправится. Но он парень хрустальный. Ему на замену Зенит ищет
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ТОПТЫГИН
1571486415
Тут многие травят с Малкома, уважаемые, плеймейкером Малкома могут считать лишь недалекие, а вот условный Головин как раз, что нужно!!!
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VVM1964
1571487883
Только фэйр-плей и может остановить Зенит от растранжиривания народных денег )))
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