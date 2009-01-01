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    «Зенит» рассчитывает зимой купить плеймейкера

    В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает приобрести атакующего полузащитника. Такой вопрос стоит на повестке дня клуба, информирует санкт-петербургский журналист Геннадий Орлов.

    По словам комментатора, у действующих чемпионов России с точки зрения финансового фэйр-плей есть возможность купить плеймейкера «за хорошие деньги». В РПЛ «Зенит» сейчас идет четвертым.

    • В группе Лиги чемпионов российский клуб лидирует.
    • В 19:00 по Москве «Зенит» сыграет в 13 туре РПЛ с «Ростовом».
    • На следующей неделе зенитовцы проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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