«Зенит» рассчитывает зимой купить плеймейкера

В зимнее трансферное окно «Зенит» рассчитывает приобрести атакующего полузащитника. Такой вопрос стоит на повестке дня клуба, информирует санкт-петербургский журналист Геннадий Орлов.

По словам комментатора, у действующих чемпионов России с точки зрения финансового фэйр-плей есть возможность купить плеймейкера «за хорошие деньги». В РПЛ «Зенит» сейчас идет четвертым.