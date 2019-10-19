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  • Евсеев: «Сходил на «Джокера» – потерял время. Ужас просто. Я даже уснул»

Евсеев: «Сходил на «Джокера» – потерял время. Ужас просто. Я даже уснул»

19 октября 2019, 00:45
7

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог своего похода в кино на фильм «Джокер». Специалисту не понравилось.

«Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него.

Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – считает Евсеев.

  • Накануне одна из российских спортивных газет вышла с фото Доменико Тедеско в образе «Джокера».
  • Портал «Кинопоиск» оценивает картину «Джокер» на 8,3 балла из десяти.
  • «Уфа» идет в таблице РПЛ шестой.

Источник: YouTube-канал «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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evgevg13
1571456598
фильм для детей- а он то куда?
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AHTUNGBOL
1571461051
Он сам ответил себе, если в фильм или проект вкладывают много денег на рекламу, значит создатели сами знают, что их продукт гавно...
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Sviro
1571462177
Я умнее поступил - просто уснул по месту регистрации и хорошо выспался. Про последние фильмы можно сказать, что реклама их гораздо интереснее, чем сами фильмы.
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I_R_O_N_M_A_N
1571467868
Тупой Вадимка просто - тупой, лучше на Форсаж сходил бы, там как раз для его уровня интеллекта...
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Oldtrafford83
1571473273
Думаю Хоббс и Шоу его уровень,такого дна давно не смотрел))
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CSKA471
1571474837
Ну каждому свое, а джокер как раз картина тетральная и чисто актерская, Феникс сыграл великолепно, думаю Оскар его с вероятностью на 90%
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Валерий1965
1571476951
Классный фильм! Просто потолок у парня мультик "Босс молокосос"))))
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