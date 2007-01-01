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    Евсеев: «Сходил на «Джокера» – потерял время. Ужас просто. Я даже уснул»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог своего похода в кино на фильм «Джокер». Специалисту не понравилось.

    «Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него.

    Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – считает Евсеев.

    • Накануне одна из российских спортивных газет вышла с фото Доменико Тедеско в образе «Джокера».
    • Портал «Кинопоиск» оценивает картину «Джокер» на 8,3 балла из десяти.
    • «Уфа» идет в таблице РПЛ шестой.

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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