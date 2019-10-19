Евсеев: «Сходил на «Джокера» – потерял время. Ужас просто. Я даже уснул»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог своего похода в кино на фильм «Джокер». Специалисту не понравилось.
«Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него.
Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – считает Евсеев.
- Накануне одна из российских спортивных газет вышла с фото Доменико Тедеско в образе «Джокера».
- Портал «Кинопоиск» оценивает картину «Джокер» на 8,3 балла из десяти.
- «Уфа» идет в таблице РПЛ шестой.
Источник: YouTube-канал «Уфы»