Ракитич за последние пять лет принял участие в 93% матчей «Барселоны», пропустив из-за травмы только три

За последние пять лет выступления за «Барселону» полузащитник Иван Ракитич пропустил из-за травм три матча. Всего из 310 возможных игр хорват не попал в заявку в 20-и.
Сейчас Ракитич идет пятым в списке лидеров «Барселоны» по количеству матчей за клуб. В текущем сезоне Примеры хорват провел четыре матча.
- Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи».
- За каталонцев хавбек провел матчей больше, чем за любой другой клуб в карьере.
- Ракитич с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.
Источник: Eurosport