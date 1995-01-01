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    Ракитич за последние пять лет принял участие в 93% матчей «Барселоны», пропустив из-за травмы только три

    За последние пять лет выступления за «Барселону» полузащитник Иван Ракитич пропустил из-за травм три матча. Всего из 310 возможных игр хорват не попал в заявку в 20-и.

    Сейчас Ракитич идет пятым в списке лидеров «Барселоны» по количеству матчей за клуб. В текущем сезоне Примеры хорват провел четыре матча.

    • Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи».
    • За каталонцев хавбек провел матчей больше, чем за любой другой клуб в карьере.
    • Ракитич с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.

    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 00:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1769

      SarJr 1 минуту назад

      Но этого игрока все равно хотят продать и побыстрее. Может, я чего то не знаю, но со стороны выглядит очень неприятно

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