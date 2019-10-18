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  • Ракитич за последние пять лет принял участие в 93% матчей «Барселоны», пропустив из-за травмы только три

Ракитич за последние пять лет принял участие в 93% матчей «Барселоны», пропустив из-за травмы только три

18 октября 2019, 00:45
6

За последние пять лет выступления за «Барселону» полузащитник Иван Ракитич пропустил из-за травм три матча. Всего из 310 возможных игр хорват не попал в заявку в 20-и.

Сейчас Ракитич идет пятым в списке лидеров «Барселоны» по количеству матчей за клуб. В текущем сезоне Примеры хорват провел четыре матча.

  • Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи».
  • За каталонцев хавбек провел матчей больше, чем за любой другой клуб в карьере.
  • Ракитич с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.

Источник: Eurosport
Испания. Примера Барселона Ракитич Иван
Комментарии (6)
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Saracen Jr
1571349525
Но этого игрока все равно хотят продать и побыстрее. Может, я чего то не знаю, но со стороны выглядит очень неприятно
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Rash_0559
1571363377
Иван хорош!
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zigbert
1571408906
Везунчик. Не каждому игроку выпадает такое.
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