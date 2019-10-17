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  • Черчесов: «Мы не под фонограмму играем. Спасибо актерам, которые все выполняют на поле»

Черчесов: «Мы не под фонограмму играем. Спасибо актерам, которые все выполняют на поле»

17 октября 2019, 21:55
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил футбол с искусством. Специалист заверил, что его команда играет не под фонограмму.

«Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать. У нас каждая игра является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять.

Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • Сборная России досрочно квалифицировалась на Евро-2020.
  • Часть матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
  • РФС ищет соперников сборной России на первое полугодие 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Давид59
1571338859
Даааааааа!!! Остроумием просто блещет. Почти готовая диссертация. "Футбол и искусство" блин.
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Сенситив
1571339260
что под фонограмму, лишь поют, мудак даже не знает, и лишь вживую, обязательно, актёры все играют...))
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Plyash
1571343290
Играть надо не под фонограмму,а в живую,это правда. Вот какую-либо домашнюю заготовку,которая приносит свои плоды и повторяется от игры к игре мы будем смотреть с удовольствием,ведь верно?
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Dimk0
1571373893
А главный актер это Неймар))
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