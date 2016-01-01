Черчесов: «Мы не под фонограмму играем. Спасибо актерам, которые все выполняют на поле»

что под фонограмму, лишь поют, мудак даже не знает,
и лишь вживую, обязательно, актёры все играют...))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил футбол с искусством. Специалист заверил, что его команда играет не под фонограмму.
«Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать. У нас каждая игра является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять.
Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- Сборная России досрочно квалифицировалась на Евро-2020.
- Часть матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
- РФС ищет соперников сборной России на первое полугодие 2020 года.