Черчесов: «Мы не под фонограмму играем. Спасибо актерам, которые все выполняют на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил футбол с искусством. Специалист заверил, что его команда играет не под фонограмму.

«Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать. У нас каждая игра является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять.

Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».