Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Черчесов: «Мы не под фонограмму играем. Спасибо актерам, которые все выполняют на поле»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил футбол с искусством. Специалист заверил, что его команда играет не под фонограмму.

    «Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать. У нас каждая игра является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять.

    Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • Сборная России досрочно квалифицировалась на Евро-2020.
    • Часть матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге.
    • РФС ищет соперников сборной России на первое полугодие 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      Сенситив 54 минуты назад

      что под фонограмму, лишь поют, мудак даже не знает,
      и лишь вживую, обязательно, актёры все играют...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      Давид59 1 час назад

      Даааааааа!!! Остроумием просто блещет. Почти готовая диссертация. "Футбол и искусство" блин.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru