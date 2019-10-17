Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

17 октября 2019, 21:26
6

Арбитра Романа Галимова вернули в список судей, рекомендованных к обслуживанию матчей чемпионата России. Перед этим судья из Улан-Удэ прошел проверку на детекторе лжи. Последний раз в РПЛ рефери работал в ноябре.

«В отношении судьи Галимова проводится комплексная проверка», – ответили источнику в РФС, когда он запросил подтверждение собственной информации о прохождении арбитром полиграфа.

  • Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле.
  • В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
  • В сентябре более чем половина клубов РПЛ выразила недоверие руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Галимов Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сенситив
1571338849
теперь уж будет списан от него любой косяк, прошёл ведь полиграф! судья и не за просто так...))
Ответить
ZAITZEFF2011
1571339631
В наше время полиграф пройти ничего не значит.
Ответить
АКС-74У
1571340398
А Александр Егоров полиграф ОБОШЕЛ стороной И все его приближенные судьи, особенно Безбородов.
Ответить
portero
1571342022
Полиграф ВАР, а люди как надо сделают....
Ответить
алдан2014
1571357801
Ну и прошёл..А что показал полиграф не написали.Странно
Ответить
paracetamol
1571380876
Полиграф давно научились обходить, устаревшая модель!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+