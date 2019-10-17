«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Арбитра Романа Галимова вернули в список судей, рекомендованных к обслуживанию матчей чемпионата России. Перед этим судья из Улан-Удэ прошел проверку на детекторе лжи. Последний раз в РПЛ рефери работал в ноябре.
«В отношении судьи Галимова проводится комплексная проверка», – ответили источнику в РФС, когда он запросил подтверждение собственной информации о прохождении арбитром полиграфа.
- Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле.
- В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
- В сентябре более чем половина клубов РПЛ выразила недоверие руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
Источник: «Спорт-Экспресс»