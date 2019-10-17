«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Арбитра Романа Галимова вернули в список судей, рекомендованных к обслуживанию матчей чемпионата России. Перед этим судья из Улан-Удэ прошел проверку на детекторе лжи. Последний раз в РПЛ рефери работал в ноябре.

«В отношении судьи Галимова проводится комплексная проверка», – ответили источнику в РФС, когда он запросил подтверждение собственной информации о прохождении арбитром полиграфа.