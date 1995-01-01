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    «Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

    Арбитра Романа Галимова вернули в список судей, рекомендованных к обслуживанию матчей чемпионата России. Перед этим судья из Улан-Удэ прошел проверку на детекторе лжи. Последний раз в РПЛ рефери работал в ноябре.

    «В отношении судьи Галимова проводится комплексная проверка», – ответили источнику в РФС, когда он запросил подтверждение собственной информации о прохождении арбитром полиграфа.

    • Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле.
    • В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
    • В сентябре более чем половина клубов РПЛ выразила недоверие руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33913

      portero 8 минут назад

      Полиграф ВАР, а люди как надо сделают....

      0
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      Рейтинг: +192

      АКМ-74У 35 минут назад

      А Александр Егоров полиграф ОБОШЕЛ стороной И все его приближенные судьи, особенно Безбородов.

      0
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      Рейтинг: +1392

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Вилкова проверьте.
      Непотопляемая мразь.
      Под защитой питерских.

      0
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      Рейтинг: +706

      ZAITZEFF2011 48 минут назад

      В наше время полиграф пройти ничего не значит.

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      Рейтинг: +594

      Сенситив 1 час назад

      теперь уж будет списан от него любой косяк,
      прошёл ведь полиграф! судья и не за просто так...))

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