Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

По информации Sport24, ЦСКА планирует выкупить контракт форварда Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы».
По условиям договора московский клуб имеет право выкупить бразильца за 5 миллионов евро. Руководство армейцев считает сумму завышенной и хочет ее снизить, стороны хотят приступить к переговорам в ближайшее время.
- ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
- 20-летний бразилец провел за ЦСКА три официальных матча, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.
Источник: Sport24