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  • Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

17 октября 2019, 16:49
10

По информации Sport24, ЦСКА планирует выкупить контракт форварда Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы».

По условиям договора московский клуб имеет право выкупить бразильца за 5 миллионов евро. Руководство армейцев считает сумму завышенной и хочет ее снизить, стороны хотят приступить к переговорам в ближайшее время.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
  • 20-летний бразилец провел за ЦСКА три официальных матча, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас
Комментарии (10)
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Lester84
1571323444
Может это тактика такая? посадить игрока на банку, а в переговорах рассказывать, что это не игрок основного состава и нужен только для замен.
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vladimir-7
1571325192
5 млн.евро Л.Сантос не стоит и поэтому ЦСКА правильно хочет сбить на него цену и тренеры видели его работу в составе основной команды и на тренировках.
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BRO_football
1571326202
Что, уровень игры Лукаса Сантоса оказался не такой высокий, чтобы за него 5 млн евро платить?
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VVM1964
1571326309
Бразильцам надо быстрее соглашаться - торговаться с евреем , что против ветра плевать , к концу переговоров бесплатно отдадут , а то еще и доплатят )))))
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Mirak92
1571326334
Эм..он не форвард
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vincentin
1571327503
А в итоге будет как с Бекао Евреи они такие
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Niko
1571336305
Все правильно, дешевле купить-дороже продать. Так это и должно работать!
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paracetamol
1571338250
Жадность фраера сгубила...
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