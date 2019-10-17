Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

    По информации Sport24, ЦСКА планирует выкупить контракт форварда Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы».

    По условиям договора московский клуб имеет право выкупить бразильца за 5 миллионов евро. Руководство армейцев считает сумму завышенной и хочет ее снизить, стороны хотят приступить к переговорам в ближайшее время.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
    • 20-летний бразилец провел за ЦСКА три официальных матча, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +965

      Mirak92 2 минуты назад

      Эм..он не форвард

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18017

      VVM1964 2 минуты назад

      Бразильцам надо быстрее соглашаться - торговаться с евреем , что против ветра плевать , к концу переговоров бесплатно отдадут , а то еще и доплатят )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5155

      BRO_football 4 минуты назад

      Что, уровень игры Лукаса Сантоса оказался не такой высокий, чтобы за него 5 млн евро платить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9964

      vladimir-7 21 минуту назад

      5 млн.евро Л.Сантос не стоит и поэтому ЦСКА правильно хочет сбить
      на него цену и тренеры видели его работу в составе основной команды и на тренировках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4130

      Lester84 50 минут назад

      Может это тактика такая? посадить игрока на банку, а в переговорах рассказывать, что это не игрок основного состава и нужен только для замен.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru