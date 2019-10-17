Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

По информации Sport24, ЦСКА планирует выкупить контракт форварда Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы».

По условиям договора московский клуб имеет право выкупить бразильца за 5 миллионов евро. Руководство армейцев считает сумму завышенной и хочет ее снизить, стороны хотят приступить к переговорам в ближайшее время.