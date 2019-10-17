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Семак: «Малком нужен «Зениту» и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

17 октября 2019, 11:33
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах вингера Малкома и защитника Эмануэля Мамманы.

«Надеялись, что Малкому можно будет обойтись консервативными методами. Не получилось. Надеюсь, что проблема, которая у него была, исчезнет. Он нам нужен и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

По Маммане очень обидно получилось. Его прошлое восстановление проходило не гладко. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует долгого восстановления. Надеюсь, что он вернется и больше травм у него не будет. В линии обороны с нами будет тренироваться Прохин. Он будет в нашем полном распоряжении», – сказал Семак.

  • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
  • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
  • 16 октября в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки колена прооперировали Мамману.
  • Аргентинец может пропустить до восьми месяцев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль Малком Семак Сергей
Комментарии (3)
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SPbZenit12
1571305729
Кто такой Прохин и где Скроботов??
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RotBerg
1571306648
Богданыч, как так получилось, что такой важный игрок пропускает треть чемпионата..
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Давид59
1571339147
Даёшь Скроботова! Он классный гол московскому Динамо забил.
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