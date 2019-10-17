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    Семак: «Малком нужен «Зениту» и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах вингера Малкома и защитника Эмануэля Мамманы.

    «Надеялись, что Малкому можно будет обойтись консервативными методами. Не получилось. Надеюсь, что проблема, которая у него была, исчезнет. Он нам нужен и в РПЛ, и в Лиге чемпионов.

    По Маммане очень обидно получилось. Его прошлое восстановление проходило не гладко. Очень переживаем за него. Любой рецидив требует долгого восстановления. Надеюсь, что он вернется и больше травм у него не будет. В линии обороны с нами будет тренироваться Прохин. Он будет в нашем полном распоряжении», – сказал Семак.

    • Малком перенес операцию на травмированном бедре 9 октября.
    • Сроки восстановления бразильца составят два месяца.
    • 16 октября в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки колена прооперировали Мамману.
    • Аргентинец может пропустить до восьми месяцев.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3008

      RotBerg 16 минут назад

      Богданыч, как так получилось, что такой важный игрок пропускает треть чемпионата..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      SPbZenit12 31 минуту назад

      Кто такой Прохин и где Скроботов??

      0
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