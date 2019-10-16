Мамману прооперировали после разрыва «крестов»

Мда,здоровья парню!Искренне жаль!Приходил в зенит основным защитником,а здесь 2 сезона толком не играет!Надеюсь,больше подобных травм у него не будет!Еще раз здоровья!
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана успешно перенес операцию после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.
«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что все прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать все, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», – написал Маммана в своем инстаграме.
- Аргентинец может пропустить до восьми месяцев.
- Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
- В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.