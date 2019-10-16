Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мамману прооперировали после разрыва «крестов»

16 октября 2019, 15:29
5

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана успешно перенес операцию после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.

«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что все прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать все, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», – написал Маммана в своем инстаграме.

  • Аргентинец может пропустить до восьми месяцев.
  • Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
  • В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.

text

Публикация от text (@emanuel_mammana24)

Источник: инстаграм Эмануэля Мамманы
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aston
1571233457
Мда,здоровья парню!Искренне жаль!Приходил в зенит основным защитником,а здесь 2 сезона толком не играет!Надеюсь,больше подобных травм у него не будет!Еще раз здоровья!
Ответить
ZENIT-59
1571237956
Печально всё это- Мамана второй раз травмирован, Малком сразу попал в лазарет.Что-то не так с подготовкой в командеКонечно , здоровья ребятам!
Ответить
ateist90
1571282978
Потенциал у парня огромный, если бы не травматичность, был бы одним из лучших защитников РПЛ. Здоровья, хотя уже не верится, заиграет хоть как то в Зените.
Ответить
paracetamol
1571293821
Не везет мужику, а игрок-то хороший!
Ответить
Давид59
1571299108
Гусь хрустальный
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+