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    Мамману прооперировали после разрыва «крестов»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана успешно перенес операцию после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.

    «Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что все прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать все, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», – написал Маммана в своем инстаграме.

    • Аргентинец может пропустить до восьми месяцев.
    • Маммана получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ после стыка с форвардом «Урала» Павлом Погребняком.
    • В текущем сезоне Маммана провел два матча за «Зенит» в РПЛ.

    text

    Публикация от text (@emanuel_mammana24)

    Источник: инстаграм Эмануэля Мамманы

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +784

      Aston 15 минут назад

      Мда,здоровья парню!Искренне жаль!Приходил в зенит основным защитником,а здесь 2 сезона толком не играет!Надеюсь,больше подобных травм у него не будет!Еще раз здоровья!

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