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  • Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020

Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020

15 октября 2019, 23:45
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В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы F. Сборная Швеции принимала в Стокгольме Испанию. На гол Маркуса Берга точным ударом в составе гостей отличился Родриго, забивший в компенсированное время.

В параллельном матче Румыния упустила победу над Норвегией.

Отбор Евро-2020. Группа D. 8-й тур.

Швеция – Испания – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Берг, 50; 1:1 – Родриго, 90.

Румыния – Норвегия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Митрита, 62; 1:1 – Сорлот, 90.

Незабитый пенальти: Пушкаш, 52 – нет.

Фарерские острова – Мальта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Балдвинссон, 71.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Испания Швеция Румыния Норвегия Мальта Фарерские острова
Комментарии (1)
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Вальдемар IV
1571172822
шведы выйдут все равно
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