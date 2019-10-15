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    Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020

    В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы F. Сборная Швеции принимала в Стокгольме Испанию. На гол Маркуса Берга точным ударом в составе гостей отличился Родриго, забивший в компенсированное время.

    В параллельном матче Румыния упустила победу над Норвегией.

    Отбор Евро-2020. Группа D. 8-й тур.

    Швеция – Испания – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 50; 1:1 – Родриго, 90.

    Румыния – Норвегия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Митрита, 62; 1:1 – Сорлот, 90.

    Незабитый пенальти: Пушкаш, 52 – нет.

    Фарерские острова – Мальта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Балдвинссон, 71.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2019 23:45
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