Отбор Евро-2020. Испания вырвала ничью у Швеции и досрочно вышла на Евро-2020

В отборочном турнире Евро-2020 состоялись матчи группы F. Сборная Швеции принимала в Стокгольме Испанию. На гол Маркуса Берга точным ударом в составе гостей отличился Родриго, забивший в компенсированное время.
В параллельном матче Румыния упустила победу над Норвегией.
Отбор Евро-2020. Группа D. 8-й тур.
Голы: 1:0 – Берг, 50; 1:1 – Родриго, 90.
Румыния – Норвегия – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Митрита, 62; 1:1 – Сорлот, 90.
Незабитый пенальти: Пушкаш, 52 – нет.
Фарерские острова – Мальта – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Балдвинссон, 71.
Источник: Бомбардир.ру