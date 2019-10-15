Дибала: «У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался на тему расизма в футболе.
«У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, и нам нужно повторять это каждый день. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах, а также не выходил за их пределы», – написал Дибала в твиттере.
- В понедельник матч Англии со сборной Болгарии дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
- Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
- Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
- Мартин Лютер Кинг – американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США
Источник: твиттер Пауло Дибалы