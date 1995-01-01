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    Дибала: «У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах»

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался на тему расизма в футболе.

    «У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, и нам нужно повторять это каждый день. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах, а также не выходил за их пределы», – написал Дибала в твиттере.

    • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
    • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
    • Мартин Лютер Кинг – американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США

    Источник: твиттер Пауло Дибалы

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1037

      almanev 10 минут назад

      Насколько же хорошо живут футболисты, если для них главная мировая проблема - расизм.

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