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  • Дибала: «У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах»

Дибала: «У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах»

15 октября 2019, 15:43
3

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался на тему расизма в футболе.

«У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, и нам нужно повторять это каждый день. Мечтаю о том, чтобы расизм не побеждал на футбольных стадионах, а также не выходил за их пределы», – написал Дибала в твиттере.

  • В понедельник матч Англии со сборной Болгарии дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
  • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
  • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
  • Мартин Лютер Кинг – американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США

Источник: твиттер Пауло Дибалы
Италия. Серия А Италия Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (3)
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almanev
1571145072
Насколько же хорошо живут футболисты, если для них главная мировая проблема - расизм.
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Yev
1571146112
Меньше об этом трепись и твоя мечта сбудется. Достали уже: **** геи и расизм, больше проблем у человечества нет. Лучше бы помог детям Африки и об этом мечтал. С...ка, понарожают же дебилов!
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dinar7777dinar
1571148954
До слез трогательно
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